Brasil.- El Gobierno celebra el triunfo de Lula y vaticina que "la remontada global del progresismo" pasará en España

Archivo - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (d), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dan un abrazo durante la segunda y última jornada del Global Progressive Mobilisation, a 18 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la victoria del actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y ha vaticinado que un triunfo de los progresistas también sucederá en España en los comicios del 29 de noviembre.

"¡Gran victoria de Lula! Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España", ha escrito Sánchez en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press, donde ha destacado que "la remontada del progresismo global acaba de comenzar".

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dado la enhorabuena también a Lula da Silva por una "victoria brillante y democrática", resaltando que el Gobierno de Brasil es "un socio estratégico de España", con el que comparte una agenda "de apoyo" al multilateralismo, a las Naciones Unidas, a la defensa de la democracia y al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

"Vamos a seguir trabajando con ese socio estratégico tan importante para España con el que compartimos esa agenda de democracia, de política exterior, de defensa del multilateralismo y, sobre todo, de progreso y justicia social para nuestros pueblos", ha afirmado en una entrevista en 'RNE'.

El ministro ha resaltado que, pese a que los pronósticos apuntaban a la victoria del candidato opositor Flávio Bolsonaro, las elecciones son "la única encuesta que vale" al recoger lo "que expresan los ciudadanos en las urnas". Así, se ha mostrado convencido de que el presidente Pedro Sánchez puede volver a ganar el 29N.

TORRES Y SAIZ TAMBIÉN CONFÍAN EN LA "REMONTADA"

Al igual que el presidente del Gobierno, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pronosticado que habrá una remontada socialista en las elecciones del 29N, tal y como ha sucedido con la victoria de Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

"Va a suceder, yo estoy convencido que cada día esa remontada es más real. Lo respiro, lo noto, lo siento en las calles", ha vaticinado Torres en una entrevista de 'TVE', que ha vuelto a defender el modelo político y social del PSOE frente a uno de PP y Vox, "que abarate el despido" o lleve a cabo una futura "contrarreforma laboral que lleve consigo a la pobreza".

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha considerado una "magnífica noticia" el triunfo de Lula en Brasil. En una entrevista en la 'Cadena Ser', ha augurado que esto es "lo que pasará en España el próximo 29 de noviembre, que vencerá la democracia frente al odio, frente a la desinformación, frente al negacionismo".

EXTERIORES DESTACA EL DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación también ha felicitado a Lula da Silva por si triunfo y le ha deseado éxito para "el mandato presidencial que se prepara a asumir".

El Gobierno ha dado la enhorabuena además al pueblo brasileño por "el ejemplar desarrollo del proceso electoral", que evidencia "el firme compromiso de Brasil con la democracia".

Por último, ha reiterado su voluntad de continuar impulsando la asociación estratégica entre España y Brasil, "a partir de nuestros valores compartidos, tanto en el ámbito bilateral como multilateral e iberoamericano, con el fin de promover el bienestar y la prosperidad de nuestros pueblos".