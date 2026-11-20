Archivo - El expresidente Jair Bolsonaro, en una imagen de archivo de un traslado hospitalario, a 12 de abril de 2025 - Jose Aldenir / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha abandonado temporalmente su arresto domiciliario para acabar ingresado de nuevo en un hospital por fuertes dolores abdominales derivados del intento de asesinato del que fue objeto en 2018.

Carlos Bolsonaro, segundo hijo del expresidente, ha confirmado el ingreso de su padre porque "su salud se debilita cada día estando encarcelado debido a su falta de movilidad y a la tortura psicológica que sufre diariamente" dada su condena a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. Su primogénito, el excandidato presidencial Flávio Bolsonaro, se encuentra fugado en Estados Unidos para escapar de una investigación judicial.

"Es obvio que este momento llegaría al mantener a un hombre activo preso, sin haber desviado un centavo de los fondos públicos, bajo la farsa de "trama golpista" y con más de nueve cirugías" tras la puñalada que recibió hace ocho años de Adélio Bispo de Oliveira, afiliado del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), si bien las autoridades atribuyeron el ataque a problemas mentales.

Carlos Bolsonaro asegura que, en cualquier caso, "el objetivo sigue siendo matar a Jair Bolsonaro, de una manera u otra", en una conspiración supuestamente orquestada por el presidente del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, a las órdenes del presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva. "El único hijo que Moraes permite que se acerque, solo dos veces por semana y únicamente por dos horas, soy yo, y no puedo estar a su lado en este momento. No tengo palabras ni sentimientos para describir a ese sujeto", ha protestado Carlos Bolsonaro, sin dar detalles del lugar donde se encuentra ingresado su padre.