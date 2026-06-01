Investigan el posible uso de fondos públicos para la financiación de la película biográfica de Bolsonaro

Archivo - El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro - Allison Sales/dpa - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Sao Paulo ha informado este lunes de que está investigando a la empresa Instituto Conhecer Brasil, vinculada con la producción de la película 'Dark Horse' sobre la vida del expresidente Jair Bolsonaro, por un contrato público para la instalación de puntos WiFi en la ciudad que no habría cumplido.

El contrato inicialmente previsto por 108 millones de reales (18,5 millones de euros) podría haber sido concedido fraudulentamente por la Prefectura de Sao Paulo, ya que con los sobrecostes alcanzó los 157,1 millones de reales.

Hasta 26 millones de reales (4,4 millones de euros) fueron abonados sin prestación de servicio alguna, por lo que podría haber fraude en la licitación, en la ejecución del contrato y posible desvío de fondos públicos, según recoge la prensa brasileña.

En la investigación se han realizado varios registros con mandato judicial en varias direcciones vinculadas con la entidad concesionaria y con la productora Go UP Entertainment, el domicilio de Karina Ferreira da Gama --dueña del Instituto Conhecer Brasil-- y en la Secretaría Municipal de Inovación y Tecnología de Sao Paulo.

El contrato incluía la instalación, funcionamiento y mantenimiento de 5.000 puntos WiFi públicos en zonas de la periferia de Sao Paulo en el marco del programa WiFi Livre SP. Al concurso se presentó el ICB casi en solitario y tras la concesión el Tribunal de Cuentas del Municipio detectó 20 irregularidades, pero la Secretaría mantuvo el contrato.

Finalmente solo fueron instalados 3.200 de los 5.000 puntos contratados pese a las tres prórrogas pactadas para el cumplimiento del contrato.

En cuanto a la relación con la película de Bolsonaro, la Policía apunta a una "confusión patrimonial" entre el ICB y la productora, con utilización de cuentas de empresas y organizaciones sociales para blanquear estos capitales.