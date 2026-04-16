Irene Montero, Mónica Oltra y Sira Rego comparten este jueves un acto junto a la primera dama de Brasil en Valencia

Archivo - La exvicepresidenta Primera, exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, y exportavoz del Gobierno de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra Jarque, interviene durante el seminario ‘Feminismo para avanzar en derechos y hacer país’, en la c - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra (Compromís) participarán en un acto organizado por el próximo jueves con Rosangela Silva, la esposa del presidente de Brasil Lula da Silva.

El acto tendrá lugar a las 16.00 horas en la Universidad de Valencia, organizado por el Partido de los Trabajadores de Brasil, bajo el lema 'No a la guerra', y por el Ministerio de Juventud e Iniciativa, una de las formaciones de Compromís en la que milita Oltra.

Dicho evento tiene lugar después de que la exministra de Igualdad compartiera un acto con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, el pasado jueves sobre el futuro de la izquierda.

Por su parte, la exlíder la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana y exlíder de Compromís, Mónica Oltra, anunció hace dos semanas su voluntad de regresar a la primera línea política y convertirse en la candidata de la coalición a la Alcaldía de València. "Sí, acepto el reto. Podéis contar conmigo", aseveró entonces.

La imagen también adquiere simbolismo al reunir de nuevo a un evento a Oltra y Montero, así como a la exministra de Igualdad con la titular de Juventud e Infancia.

Además este domingo se producirá un nuevo acto de Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid en Sevilla, en plena precampaña de los comicios andaluces, para volver a visualizar su compromiso de revalidar su alianza para las próximas elecciones generales.

Por su parte, el dirigente de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, ha aseverado que bienvenido sea cualquier acto como este, centrado en reflexionar sobre la violencia política, y estarán atentos a las conclusiones que se susciten.

Asimismo, ha desgranado que el espacio de los partidos de Sumar en el Gobierno se sienten "muy representandos" en la figura de Sira Rego para este evento y que este tipo de conferencias tiene que formar parte de la vida "natural" de una izquierda que en España es "plural".

Desde Podemos han subrayado que asisten al acto con "muchas ganas" de coincidir con Mónica Oltra, además de "cuidar" la relación con sus compañeros brasileños del Partido de los Trabajadores y con los "procesos democráticos de los pueblos hermanos de América Latina".