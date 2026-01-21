La Justicia italiana aplaza la decisión sobre la extradición a Brasil de la bolsonarista Carla Zambelli

Archivo - La exdiputada brasileña Carla Zambelli habla ante los manifestantes de una protesta en defensa del expresidente Jair Bolsonaro - Europa Press/Contacto/Wagner Vilas - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Italia ha decidido este martes aplazar de nuevo la decisión sobre la extradición de la exdiputada Carla Zambelli, detenida en el país europeo y pendiente de una solicitud de extradición de Brasil tras haber sido condenada a diez años de prisión por participar en un ataque informático al Consejo Nacional de Justicia brasileño.

El aplazamiento ha llegado tras la presentación, por parte de la defensa de Zambelli, de una serie de solicitudes, como la inclusión de un testigo en el proceso judicial o el adelanto de información sobre las condiciones penitenciarias a las que tendría que hacer frente en Brasil, mientras que la propia acusada ha intervenido para comunicar su intención de solicitar la sustitución de los jueces por otros del mismo Tribunal de Apelaciones de Roma, que actúa como entidad de primera instancia en el proceso, según ha recogido el diario 'Folha'.

Estas peticiones han alargado una sesión que ya había comenzado con dos horas de retraso, una situación que ha llevado a los magistrados a aplazar una vista que se tendrá lugar en un plazo de alrededor de dos semanas, a falta de un anuncio oficial que se espera en los próximos días.

Zambelli lleva detenida en el complejo penitenciario de Rebibbia, en Roma, desde julio de 2025, cuando fue arrestada bajo una alerta roja de Interpol y tras dos meses prófuga de la Justicia brasileña, a la que acusa de perseguirla por motivos políticos.

La excongresista, que renunció a su acta en diciembre, fue condenada a diez años de prisión por el hackeo del sistema del Consejo Nacional de Justicia brasileño y la emisión de una orden de arresto falsa contra el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes. Asimismo, estando ya en Italia, fue condenada a otros cinco años por posesión ilegal de arma de fuego y coacción ilegal con arma de fuego por perseguir por la calle y armada a un simpatizante del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Con todo, ambos casos confluyen en el mismo proceso de extradición, que tras esta última sesión suma ya cuatro aplazamientos.