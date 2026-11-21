Archivo - El expresidente Jair Bolsonaro en una imagen de archivo - JAIR BOLSONARO / X - Archivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro continúa hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital DF Star de Brasilia con un diagnóstico grave de obstrucción abdominal, según el último parte hospitalario. El exmandatario padece estas dolencias como consecuencia del intento de asesinato del que fue objeto en 2018.

"Se han aplicado medidas clínicas de hidratación, mantenimiento del ayuno oral con soporte nutricional e inserción de una sonda gástrica", recoge el informe médico, que explica que el paciente "se encuentra estable clínicamente, consciente, orientado y con respiración espontánea", aunque sin previsión de alta hospitalaria.

Bolsonaro fue ingresado en la tarde del viernes tras sentir fuertes dolores abdominales. El primer informe recogía un "cuadro de dolor y distensión abdominal".

Bolsonaro cumple una pena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado. Comenzó a cumplir la pena en noviembre de 2025 y desde el 24 de marzo está en prisión domiciliaria por motivos humanitarios.