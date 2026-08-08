El juez De Moraes impide a los hijos de Bolsonaro que le visiten por el Día del Padre este domingo

Archivo - El expresidente Jair Bolsonaro, en imagen de archivo - Allison Sales/dpa - Archivo

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El juez del Tribunal Supremo brasileño Alexandre de Moraes ha denegado el permiso al expresidente Jair Bolsonaro para que reciba visitas de sus hijos durante este próximo domingo, Día del Padre en el país, dado que incumplirían las condiciones de su arresto domiciliario.

El magistrado ha recordado que el pasado 17 de julio prohibió durante un mes las visitas familiares al expresidente ante las sospechas de que su hijo, el senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro, podría usarlas con fines electoralistas de cara a los comicios de octubre.

"Moraes prohibió a mí y a mis hermanos visitarle justamente en el Día del Padre. Le quitaron la libertad. Ahora quieren quitarle hasta el derecho de un padre a abrazar a sus hijos", ha lamentado Flávio en redes sociales sobre la decisión del magistrado.

Bolsonaro fue condenado a más de 27 años de prisión por planear un golpe de estado tras perder las elecciones de 2022. El exmandatario, de 71 años, cumple condena bajo arresto domiciliario por motivos de salud.

Los partidarios de Bolsonaro, que gobernó Brasil de 2019 a 2022, se negaron a reconocer la victoria electoral de su sucesor de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva. Posteriormente irrumpieron en el Congreso, en el Supremo y en la sede del Gobierno el 8 de enero de 2023, causando daños importantes.

Flávio Bolsonaro es el candidato presidencial del conservador Partido Liberal (PL) en las elecciones de octubre y el principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha sido nominado oficialmente como candidato del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) para un cuarto mandato.