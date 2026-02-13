El juez del Supremo Dias Tofolli se recusa del mayor escándalo financiero de Brasil por presunta implicación

Archivo - José Antonio Dias Toffoli, juez del Supremo de Brasil. - Europa Press/Contacto/Vanessa Carvalho - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juez del Tribunal Supremo de Brasil José Antonio Dias Toffoli ha dimitido como instructor del conocido como caso 'Master', que investiga el mayor fraude bancario del país, después de que su nombre apareciera en los mensajes del banquero Daniel Vorcaro, director de la entidad bancaria homónima liquidada.

A pesar de las reticencias iniciales, Dias Toffoli finalmente ha renunciado este jueves a seguir al frente del caso, después del desgaste que estás supuestas conexiones habían generado en el seno del Supremo y tras varias semanas en las que el caso copa los contenidos de los medios de comunicación brasileños.

La decisión se produce después de que la prensa publicara un informe que la Policía Federal envió al Tribunal Supremo en el que se revela un diálogo entre Vorcaro y su cuñado, también investigado, acerca de una serie de pagos a una empresa Maridt de la que Dias Toffoli es accionista por la compra de un resort.

El juez emitió una nota de prensa en la que reconoció ser socio de dicha empresa, si bien las acciones son manejadas por su familia, y negó los pagos y cualquier vinculación personal y profesional con Vorcaro, circunstancias, según recordó en el comunicado, amparadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dias Toffoli no aparece en los registros de Maridt, sí los de sus hermanos José Eugênio y José Carlos. El caso llegó hasta el Supremo después de que la defensa de Vorcaro, quien se encuentra en prisión provisional, alegara que en el material incautado se menciona a un congresista federal, por lo que debía tramitarse allí.

Dias Toffoli fue elegido de manera aleatoria, si bien a medida que la prensa iba haciéndose eco de nuevas revelaciones y críticas de la clase política, la imparcialidad del juez comenzó a estar en entredicho, motivo por el cual el Supremo acabó por presionarle para que dejara el caso.