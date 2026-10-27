La Justicia de Brasil ordena la investigación contra Flávio Bolsonaro por financiación irregular de su campaña

El senador brasileño Flávio Bolsonaro. - Frederico Brasil / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Brasil ha ordenado a la Policía Federal que abra una investigación contra el excandidato presidencial Flávio Bolsonaro por la supuesta financiación extranjera de su campaña, así como por la manipulación del algoritmo en redes sociales para favorecer sus contenidos frente al de otros aspirantes.

El juez del Supremo Flávio Dino se basa en las denuncias sobre una presunta financiación del lobby estadounidense Rockbridge Network, fundado por el actual vicepresidente de ese país, JD Vance, y si el supuesto apoyo viene motivado por futuras concesiones de explotación de recursos en caso de salir vencedor.

Dino ha señalado que es "necesario determinar quién pudo haber formulado dicha propuesta, a quién iba dirigida, mediante qué instrumento y en qué consistiría la supuesta contraprestación", ya que los recursos minerales pertenecen al país y "su explotación depende de la autorización o concesión otorgada en interés nacional".

Las sospechas de esta posible intervención extranjera responde también a las denuncias de que Meta --la matriz de Facebook, Instagram, o WhatsApp-- habría manipulado el algoritmo para favorecer y dar más visibilidad a los contenidos de la campaña de Flávio Bolsonaro, derrotado este domingo en las urnas.

Sobre este asunto, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ya se manifestó a diez días de la segunda vuelta tras las denuncias de la campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reelegido este domingo con el 51,79% de los votos y advirtió a Meta de que no podía interferir en los contenidos de ningún candidato.

En la víspera, el también juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes --instructor de las principales causas judiciales contra el clan Bolsonaro-- ordenó al excandidato no salir del país y entregar su pasaporte mientras avanza una investigación en su por blanqueo de capitales a través de casas de apuestas.

Ante el temor por una supuesta fuga --cabe recordar que su hermano Eduardo está prófugo en Estados Unidos--, la Policía ya se ha puesto en marcha para averiguar el paradero del mayor de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, cumpliendo en arresto domiciliario una condena de más de 27 años por intento de golpe de Estado.

En últimas horas, las autoridades argentinas han negado que Flávio Bolsonaro haya entrado en el país, después de que algunos medios de comunicación hayan especulado con la posibilidad de que entrara a través de la frontera con Puerto Iguazú para tomar desde ahí un vuelo hacia Estados Unidos.