La Justicia de Italia avala la extradición de la exdiputada aliada de Bolsonaro Carla Zambelli

Archivo - La exdiputada brasileña Carla Zambelli. - Europa Press/Contacto/Wagner Vilas - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Italia ha aprobado la extradición de la exdiputada y aliada del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, Carla Zambelli, presa desde hace ocho meses en ese país, donde huyó aprovechando su ciudadanía tras ser condenada a diez años de cárcel por participar en un ataque informático al Consejo Nacional de Justicia.

La defensa de Zambelli ya ha adelantado que presentará un recurso para frenar una decisión que todavía necesita del aval del Ministerio de Justicia de Italia. Después de ser detenida reclamó ser juzgada en territorio italiano, alegando que en Brasil estaba siendo víctima de una persecución política.

La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil condenó por unanimidad a Zambelli y al pirata informático Walter Delgatti en mayo de 2025 por una trama para incluir información falsa en los sistemas oficiales del Consejo Nacional de Justicia con el fin de poner en duda la legitimidad de la judicatura brasileña.

La sentencia también incluyó la pérdida de su mandato como diputada, que intentó sin éxito mantener a través de una iniciativa presentada por los aliados de Bolsonaro en el Congreso.

Zambelli adquirió mayor notoriedad a nivel internacional cuando en la campaña electoral de 2022 persiguió pistola en mano por las calles de Sao Paulo a un simpatizante del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Unos hechos por los que fue condenada en agosto de 2025 a cinco años de cárcel.