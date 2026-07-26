Brasil llama a consultas a su embajador en Argentina por los insultos de Milei a Lula y al juez De Moraes

Javier Milei en la ceremonia de nombramiento de Flávio Bolsonaro como candidato del Partido Liberal, en Sao Paulo, Brasil, a 26 de julio de 2026 - Europa Press/Contacto/Paulo Lopes

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli, ha sido llamado a consultas por su Gobierno tras los insultos que dedicó este pasado sábado el presidente argentino, Javier Milei, a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, y al juez del Supremo Alexandre De Moraes, durante un discurso en Sao Paulo en la ceremonia de nombramiento del derechista Flávio Bolsonaro como candidato presidencial.

Fuentes oficiales han confirmado al portal UOL una de las medidas diplomáticas más drásticas adoptadas por el Gobierno brasileño desde la llegada al poder, enemigo declarado de Lula. El diario argentino 'Clarín' ha recibido también confirmación de esta medida por sus propias fuentes oficiales.

Durante su discurso, Milei llamó "presidiario" a Lula, condenado en su día por el caso de la operación 'Lava Jato' antes de que el Tribuna Supremo anulara las sentencias por defectos procesales, y "basura calva" a uno de los más destacados miembros de esta corte, Alexandre de Moraes, quien formó parte de la condena al padre de Flávio Bolsonaro y expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a 27 años de cárcel por golpe de Estado.