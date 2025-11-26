Lula afirma que Brasil "ha dado al mundo una lección de democracia" con la condena de Bolsonaro por el golpe

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva - Europa Press/Contacto/Leco Viana, Leco Viana

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado este miércoles que su país "ha dado al mundo una lección de democracia" después de que el Tribunal Supremo dejara en firme la sentencia del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión, por intento de golpe de Estado.

"Por primera vez en 500 años de historia de este país, hay una persona encarcelada por intento de golpe de Estado. Hay un expresidente de la república y cuatro generales encarcelados. Esto demuestra que la democracia es para todos", ha subrayado.

Lula ha reiterado que "la democracia no es un privilegio", sino un "derecho" ejercido por 215 millones de brasileños. "Estoy feliz; no por el encarcelamiento de nadie, sino porque este país ha demostrado que tiene la madurez suficiente para ejercer la democracia en su sentido más pleno", ha dicho, según ha recogido 'O Globo'.

El mandatario ha resaltado además que "la Justicia brasileña demostró su fortaleza" y "no se dejó intimidar por amenazas externas". "Llevó a cabo un juicio excelente, donde no hay una sola acusación de la oposición; todo es una acusación desde dentro del mismo escuadrón que intentó dar un golpe de Estado en este país", ha sentenciado.

El Supremo determinó en la víspera que Bolsonaro cumpla su condena en la sede de la Policía Federal de Brasilia, donde permanecía desde el sábado en prisión preventiva ante un posible intento de fuga después de que intentara quitarse la tobillera electrónica mientras se encontraba bajo arresto domiciliario.

El exmandatario, declarado culpable de organizar una trama para perpetuarse en el poder, permanecerá así encarcelado en una pequeña sala de doce metros cuadrados que dispone de cama individual, aire acondicionado, nevera, cuarto de baño y televisión.

La sentencia de Bolsonaro --condenado por los delitos de golpe de Estado, abolición del Estado de derecho, constitución de una organización criminal armada, daños agravados a la propiedad pública y deterioro de patrimonio histórico-- incluye además una inhabilitación de hasta ocho años después del vencimiento de su condena, plazo que, de no producirse reducciones de la misma, se prevé que expire en 2060, cuando tendría, hipotéticamente, 105 años.