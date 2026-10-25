Lula afirma que compite por la Presidencia de Brasil con el "mentiroso" Bolsonaro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (archivo) - Paulo Lopes / Xinhua News / Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente brasileño y candidato a la reelección en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo Luiz Inácio Lula da Silva ha afirmado que su rival, Flávio Bolsonaro, es un "mentiroso".

"Estamos compitiendo con un ciudadano llamado mentira", ha declarado Lula tras votar en su colegio electoral en San Bernardo del Campo, en la región de Sao Paulo. "No es capaz de decir una sola verdad en ningún momento (...). Por eso creo que el pueblo no va a elegir a un mentiroso", ha añadido.

"Esperamos ganar las elecciones", ha añadido el líder del Partido de los Trabajadores (PT), de izquierda, antes de destacar la movilización de sus simpatizantes en la campaña electoral.

Este domingo 158 millones de brasileños están llamados a las urnas para elegir entre Lula y Bolsonaro en la segunda vuelta presidencial. Las últimas encuestas publicadas el sábado por Quaest o Datafolha apuntan a una ligera ventaja de Bolsonaro (51-49%), lo que supone a nivel estadístico un empate técnico, al estar la distancia dentro del margen de error. En 2022 Lula ganó las elecciones con un 50,9% de votos frente al 49,1% de Jair Bolsonaro.