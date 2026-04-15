Lula afirma que el exdirector de Inteligencia Ramagem, detenido en EEUU, llegará a Brasil para cumplir condena

Ficha de detención del Departamento de Correcciones de Orange Count, en Florida, del exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) Alexandre Ramagem - DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES DE ORANGE COUNTY

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado este martes que cree que el exdirector de la agencia de Inteligencia brasileña (Abin) Alexandre Ramagem --sentenciado a 16 años de cárcel por su rol en el intento de golpe de Estado capitaneado por el exmandatario Jair Bolsonaro--, llegará a territorio brasileño "para cumplir su condena" al calor de su arresto en Florida, en Estados Unidos, cuyos motivos --su estatus migratorio, según sus aliados, y una colaboración con Brasil, según la Policía de este país-- aún no están claros.

"Creo que Ramagem viene aquí. (...) Tiene que regresar a Brasil para cumplir su condena", ha afirmado Lula, que ha lamentado que "la derecha aquí en Brasil dice que lo han arrestado por una pequeña multa" cuando, según ha explicado en una entrevista con los medios digitales Brasil 247 y DCM y la 'Revista Fórum', la detención estaría relacionada con su condena a 16 años de prisión en Brasil por "golpista".

Su versión coincide con las informaciones recogidas por el diario 'Folha' según las cuales la Policía Federal brasileña mantiene que el exdiputado ha sido arrestado gracias a la cooperación policial internacional con las autoridades estadounidenses.

En cambio, su aliado Flávio Bolsonaro, precandidato a la Presidencia de Brasil e hijo de Jair Bolsonaro, ha defendido en redes sociales que el arresto de Ramagem tiene un motivo "puramente migratorio", al tiempo que, ha mantenido, "tiene una solicitud de asilo en trámite, cuenta con un sólido respaldo legal y se espera que sea liberado pronto".

"Estoy convencido de que las autoridades estadounidenses reconocerán la validez de esta solicitud y comprenderán que Ramagem es solo otro preso político, víctima de la misma narrativa absurda que llevó al encarcelamiento de mi padre", ha agregado en un mensaje compartido también por su hermano Eduardo Bolsonaro, quien se encuentra desde febrero de 2025 en Estados Unidos, a donde viajó para interceder por su padre, sin haber regresado desde entonces, aduciendo estar siendo perseguido por la Justicia, que en noviembre de ese año le acusó de entorpecer la causa por el golpe de Estado.