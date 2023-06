Lula anuncia la creación de un registro de tierras ociosas en Brasil para evitar las invasiones

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha insistido de nuevo en que no será necesario invadir tierras y que el Gobierno, junto con autoridades locales, creará una suerte de registro de todos aquellos baldíos y terrenos que no estén siendo trabajados para que todo aquel que quiera puedan acceder a ellos.

"No es necesario siquiera que haya más invasiones de tierras", ha dicho este martes Lula durante un evento para anunciar un nuevo plan de política agraria sostenible. "Vamos a hacer un registro de las tierras improductivas de este país (...) que la gente pueda trabajar el campo si necesidad de disputas", ha señalado.

Lula a explicado que el Gobierno brasileño, a través del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) y las oficinas estatales agrarias, pueden hacer un registro de todas las tierras baldías. "No es necesario invadir para que después de tres o cuatro años descubra que son tierras no producen", ha insistido.

"No necesitamos deforestar nada para criar más ganado, para sembrar más soja. Tenemos la posibilidad de recuperar millones de hectáreas de tierra degradada que tiene este país", ha señalado Lula, quien ha advertido a quienes creen que su Gobierno actuará de forma "ideológica".

"Se engañan quienes piensan que el Gobierno va a hacer más o menos porque tiene problemas o no con el agronegocio brasileño. El líder de un gobierno responsable no actúa así. El líder de un gobierno responsable no tiene esa pequeñez de estar insultando e insuflando odio entre las personas", ha dicho.

El presidente Lula ya recalcó hace una semana que no sería necesario invadir tierras durante su administración, al mismo tiempo que anunciaba su intención de poner en marcha una reforma agraria que agradara a todos los sectores.

Después de una serie de invasiones que se produjeron a principios de año por parte del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), Lula intenta acoger las demandas de uno de sus principales socios y no desagradar en exceso al sector de la agroindustria debido a su fuerte presencia en un Congreso.