Brasil.- Lula apela tras votar a elegir entre "fortalecer el régimen democrático o la barbarie"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva en Sao Paulo - Leandro Chemalle / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la reelección como presidente de Brasil por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, ha emplazado a los votantes a elegir en las elecciones de este domingo entre "fortalecer el régimen democrático o la barbarie" que vincula con su rival, el ultraderechista Flávio Bolsonaro.

"Lo que está en juego es la definición de un proyecto de Brasil. El pueblo va a tener que elegir entre fortalecer el régimen democrático o la barbarie, entre desarrollo o atraso", ha afirmado trsa votar en São Bernardo do Campo, a las afueras de Sao Paulo, según recoge la prensa brasileña.

Lula ha manifestado además su confianza en la victoria y su compromiso de respetar el resultado de las elecciones. "Brasil no avanzará con milicias, con la orgía de la banda del Banco Master. Brasil avanza con seriedad", ha afirmado en referencia primero a grupos afines a Bolsonaro y después al escándalo por la financiación por parte de este banco de una película biográfica sobre Jair Bolsonaro, padre de Flávio y expresidente brasileño.

Además, Lula ha planteado la necesidad de una reforma judicial para establecer nuevos criterios para la elección de jueces del Tribunal Supremo Federal y modificar el periodo de vigencia de estos cargos, siempre escuchando primero a juristas expertos.

"Quiero definir el tiempo de mandato de los jueces del Tribunal Supremo. Quiero definir que quien sea ministro del Tribunal Supremo no pueda ser rico. Es incompatible. Es como el sacerdocio", ha argumentado. Considera además que el Supremo "necesita más mujeres".

Lula ha votado en la Escuela Estatal João Firmino Correia de Araújo acompañado de Simone Tebet (Partido Socialista Brasileño, PSB) y Marina Silva (del partido ecologista Red de Sostenibilidad), así como de otros candidatos al Senado, al gobierno de Sao Paulo y su compañero de fórmula como candidato a vicepresidente, Geraldo Alckmin (PSB).

La última encuesta, publicada este sábado, da a Lula una ligera ventaja sobre Bolsonaro (43,1-38%). Si se consideran únicamente los votos válidos, es decir, sin votos en blanco, nulos e indecisos, Lula alcanza el 47,8%, frente al 42,1% de Bolsonaro, por lo que el actual mandatario está apenas a 2,2 puntos de lograr la victoria directa en primera vuelta. En caso de enfrentamiento en segunda vuelta, Lula lograría un 47,3% de votos y Bolsonaro, un 43,1%, una diferencia de 4,2 puntos.

La megajornada electoral de este domingo comprende comicios presidenciales, legislativas y regionales, y está marcada por la honda polarización que suscitan los dos grandes candidatos al Palacio de Planalto.

En total, son más de 1.650 los cargos que se deciden en estas elecciones en las que todo hace presagiar una segunda vuelta muy igualada entre Lula y Flávio, el próximo 25 de octubre. La cita ha adquirido además aún mayor relevancia puesto que el presidente brasileño es uno de los pocos líderes de la izquierda en una región ocupada por la ultraderecha para regocijo de la Administración de Donald Trump.