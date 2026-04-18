Lula al Consejo de Seguridad de la ONU: "Cumplan con sus obligaciones de garantizar la paz"

El presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, junto con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la segunda jornada de la Global Progressive Mobilisation (GPM) - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

Pide a EEUU, China, Francia, Rusia y Reino Unido acabar las guerras: "El mundo no soporta más"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha pedido a los presidentes de los cinco países que forman parte permanente del Consejo de Seguridad de la ONU --Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido-- que garanticen la paz: "Por amor de Dios, cumplan con sus obligaciones de garantizar la paz en el mundo".

En su intervención este sábado en la segunda jornada de la Global Progressive Mobilisation (GPM) en Fira de Barcelona Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat, también ha emplazado a estos cinco países a convocar una reunión del Consejo de Seguridad que pare "con esa locura de guerras, porque el mundo no soporta más".

Lula ha apostado por un multilateralismo reformado, para que la paz prevalezca sobre la fuerza, y que logre "restablecer la credibilidad de la ONU", tras lo cual ha dicho que es responsabilidad de los miembros permanentes de Naciones Unidas crear un sistema en que las reglas valgan para todos los países por igual.

"Que los países desarrollados y en desarrollo estén en igualdad de condiciones en el Consejo de Seguridad, en el Banco Mundial, en el FMI y en la OMC", ha pedido, y ha acusado a los 5 países del Consejo de seguridad de convertirse en señores de la guerra.

También les ha reprochado impedir que las cosas sucedan, porque "cuando uno aprueba una cosa, el otro la veta", y ha asegurado que él no quiere guerra, ni con China ni con Estados Unidos, sino paz, amor, fraternidad y ver el mundo progresista.

EL SUR GLOBAL, "JARDÍN TRASERO"

"El sur global paga la cuenta de las guerras que no provocó y de los cambios climáticos que no provocó. Se le trata como un jardín trasero", ha criticado Lula, que también ha llamado a no traicionar la confianza del pueblo aunque buena parte de la población, a su juicio, no se vea a sí misma como progresista.

Lula ha empezado su discurso agradeciendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tener "la valentía en no permitir que los aviones de guerra de Estados Unidos aterrizaran aquí y salieran de aquí para bombardear Irán", en alusión a las bases de España.

Ha asegurado que este movimiento progresista no puede terminar con este foro, sino que es el inicio de un movimiento para "restablecer lo más sagrado en el mundo, que es la democracia"; ha pedido no tener miedo a contraponer argumentos con la extrema derecha, y ha reclamado al progresismo desenmascararla.

El dirigente brasileño ha sostenido que la democracia no es un destino, sino una construcción diaria, y ha instado a las fuerzas progresistas a ir más allá de los votos y aportar "beneficios concretos para la vida de las personas".

"Tenemos que reemplazar el desaliento por el sueño de una vida mejor, el odio por la esperanza", ha defendido Lula, que ha llamado a las movilización global progresista a recuperar la capacidad de las fuerzas progresistas y proyectar un futuro mejor.

PRIMERA MINISTRA DE BARBADOS

La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, ha reclamado que se reconozca y repare el pasado del continente americano: "Hasta que abordemos el tema de las reparaciones, de las compensaciones, no vamos a poder tener una conversación honesta entre nosotros, ni siquiera siendo todos progresistas".

También ha asegurado que la conciencia humana de aquellos que han salido de la pobreza "no funciona", porque quienes salen de la pobreza no miran hacia atrás a aquellos que siguen siendo pobres.

Ha defendido que en Barbados saben "perfectamente que la democracia funciona si demuestra a los resultados a la gente", y ha destacado que la comunidad internacional ha permitido que pequeños países como el suyo puedan participar en la comunidad mundial dentro de un orden mundial libre.

"En este mundo necesitamos más justicia y más solidaridad. Y sin justicia y sin solidaridad no vamos a poder conseguir todo aquello que podría salvar este planeta, no vamos a poder conseguir todo aquello que va a sacar a la gente de la pobreza, ni vamos a mejorar tampoco las condiciones laborales de la clase trabajadora más pobre", ha afirmado.