Lula critica la "injerencia" de EEUU al expulsar al agente implicado en el arresto del exjefe de Inteligencia

Archivo - Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin). - Europa Press/Contacto/Saulo Angelo - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha valorado este martes como un "abuso" y una "injerencia" la decisión de Estados Unidos de expulsar del país al agente brasileño que colaboró hace unos días en el arresto en Orlando, Florida, del exjefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) Alexandre Ramagem, y ha avanzado que responderán de manera recíproca.

"Si hubo un abuso estadounidense con respecto a nuestro policía, vamos a actuar de manera recíproca con el suyo en Brasil. No hay más que hablar, queremos que las cosas se hagan bien", ha afirmado este martes el presidente Lula desde Hannover, una de las paradas de la gira que le lleva estos días por Europa.

"No podemos aceptar esa injerencia y ese abuso de autoridad que algunos estadounidenses quieren llevar a cabo con Brasil", ha incidido Lula, después de que el lunes la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado anunciara la expulsión, sin citarle, de Marcelo Ivo de Carvalho, el agente brasileño que desde hace dos años colabora con las autoridades de Estados Unidos.

De Carvalho colaboró con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el arresto hace una semana de Ramagem, quien huyó a Estados Unidos mientras concurría al juicio en el que fue condenado a 16 años de cárcel por su implicación en el intento de golpe de Estado liderado por Jair Bolsonaro en 2022.

Sin embargo, apenas dos días después fue liberado y explicó que su arrestó se debió a "un asunto migratorio" de carácter administrativo, que nada tendría que ver con una solicitud de extradición. El que fuera director a la ABIN remarcó que se encuentra en Estados Unidos legalmente y agradeció a la "más alta cúpula" de la Administración de Donald Trump por las gestiones en su liberación.

Ahora, Washington ha justificado su decisión de expulsar al policía alegando que habría intentado "manipular" el sistema de inmigración tanto para eludir su salida, como para "lanzar una cacería de brujas política" en Estados Unidos.

Cabe destacar que De Carvalho había sido enviado a Miami en marzo de 2023 para colaborar con las autoridades de Estados Unidos para identificar y detener a prófugos de la Justicia brasileña. En marzo de 2025 se prorrogó su misión hasta agosto de 2026.

El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, ha asegurado que la expulsión del agente "no tiene ningún fundamento" y que confían en que las autoridades estadounidenses esclarezcan lo ocurrido.