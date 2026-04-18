Lula da Silva afirma que ningún presidente tiene derecho a "poner reglas a otros países"

Lula da Silva con Pedro Sánchez y la primera dama de Brasil, Janja Lula da Silva - Alberto Paredes - Europa Press

Defiende el multilateralismo: la ONU es "un instrumento muy valioso si funciona bien"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado que "ningún presidente de ningún país del mundo, por mayor que sea, tiene el derecho de poner reglas a otros países".

Así se ha pronunciado este sábado en la IV Reunión en Defensa de la Democracia auspiciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y junto a una decena de jefes de Estado y de Gobierno de izquierdas de todo el mundo.

Ha instado al Consejo de Seguridad de la ONU a reunirse para cambiar el comportamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "Los cinco miembros del Consejo de Seguridad de la ONU deben reunirse para cambiar su comportamiento".

CAMBIAR EL "COMPORTAMIENTO" DE TRUMP

"No podemos despertar todos los días por la mañana e ir a dormir por la noche siempre con el tuit de un presidente de la república amenazando al mundo, declarando guerra", ha dicho.

También ha avisado del peligro que supone la "falta de respeto" a la ONU y a la armonía de los países, y ha descrito a la ONU como un instrumento muy valioso si funciona bien, tras lo cual ha pedido que no permanezca en silencio ante los actuales conflictos y que se convoquen reuniones extraordinarias.

"La ONU, que tuvo fuerza para crear el Estado de Israel, no tiene fuerza ni siquiera para mantener el Estado palestino", ha lamentado Lula da Silva, y ha asegurado que el mundo no necesita guerras y ha apostado por el multilateralismo.

"PARAR CON ESE BLOQUEO A CUBA"

Ha mostrado su preocupación por Cuba y sus ciudadanos: "Hay que parar con ese bloqueo a Cuba, y dejen que los cubanos vivan su vida. No es posible que nos quedemos en silencio ante eso".

Le molesta que se esté volviendo el tiempo de "los emperadores que se creen los dueños del mundo", y ha añadido que el pueblo se merece la oportunidad de vivir en democracia y controlar su voto, en alusión a injerencias a través de las redes sociales.

LA DEMOCRACIA DE LA ONU

El presidente ha defendido unir a todos aquellos que quieran construir democracias en el mundo y ha asegurado que no es correcto quedarse en silencio.

"La democracia de las Naciones Unidas depende de nosotros. Fortalecer el multilateralismo depende de nosotros. No depende de nadie más", ha dicho.