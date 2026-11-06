Lula da Silva enmarca su victoria en Brasil como una "lección al mundo" tras los reveses de Trump y Netanyahu

Archivo - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un mitin de campaña presidencial en Sao Paulo. - Paulo Lopes / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El recién reelegido presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha celebrado su victoria electoral en una retransmisión en directo junto al diputado André Janones, en la que ha enmarcado su triunfo como una "lección para el mundo" y un hito de alcance internacional coincidiendo con los reveses políticos sufridos por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Durante la emisión, el líder brasileño ha asegurado estar "embelesado" por el significado de un resultado que, a su juicio, trasciende las fronteras de Brasil.

"Fue una victoria no para Brasil, sino para el mundo; está inspirando a todo el planeta. En la misma semana que gané, Netanyahu perdió en Israel y mi amigo Trump parece estar perdiendo en Estados Unidos. Fue una lección del pueblo brasileño, que despertó para decir que el país no acepta ser la trastienda de nadie", ha enfatizado.

En este sentido, Lula ha ironizado con la huida a Estados Unidos de su rival político, el senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, recriminándole que acudiera a suelo estadounidense en busca de refugio e influencia justo cuando Trump sufría una severa derrota electoral en las elecciones de medio mandato, celebradas este martes.

"TENDRÁS QUE VOLVER A BRASIL PARA ENFRENTARTE A LOS PROCESOS JUDICIALES"

El mandatario ha criticado los gestos del bolsonarismo hacia Washington y ha advertido a Flávio Bolsonaro de que tendrá que regresar a Brasil para responder ante los tribunales. "Llegó a Estados Unidos y Trump ha perdido. Ha ido allí en busca de protección. Ya verás la protección que vas a tener. Tendrás que volver a Brasil para enfrentarte a los procesos judiciales que tienes pendientes", ha aseverado dirigiéndose directamente al propio Bolsonaro.

Por otro lado, Lula ha destacado el papel fundamental de las redes sociales en la movilización de su electorado y ha anunciado que potenciará su presencia digital para comunicarse de forma directa con la ciudadanía. "Mi relación con la red digital va a cambiar. Voy a utilizarla más para conversar con el pueblo y no voy a permitir más que la prensa interprete lo que yo digo; empezaré a hablar directamente", ha afirmado.

En el plano institucional y legislativo, el presidente ha anunciado que impulsará de forma inminente una medida provisional para la creación del Ministerio de Seguridad Pública con el objetivo de garantizar "protección al trabajador y prisión al delincuente". Asimismo, ha ratificado que su investidura se celebrará con una "gran celebración" el 5 de enero en Brasilia y que su primer viaje oficial será a Turquía para participar en la cumbre climática COP31.

El pronunciamiento de Lula coincide con la posición expresada desde Estados Unidos por Flávio Bolsonaro, quien justificó su salida de Brasil alegando ser víctima de una "persecución" judicial por parte del Tribunal Supremo. El dirigente opositor cuestionó sin pruebas el resultado de las elecciones, calificándolo de "imposibilidad matemática", al tiempo que vaticinó el pronto colapso del Ejecutivo de Lula y planteó la celebración de comicios anticipados antes de 2030.