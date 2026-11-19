Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. - Atilano Garcia / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha sancionado este jueves la nueva reforma laboral que consigna una reducción de la jornada sin recorte salarial y dos días de asueto por semana, poniendo así fin un modelo que no se modificaba desde hace cuatro décadas.

"Todo el mundo sabe que una persona descansada produce mucho más que una cansa, que la calidad del servicio de una persona descansa es mejor", ha dicho el presidente brasileño durante el acto en el Palacio del Planalto para escenificar su firma en esta histórica reforma que entrará en vigor el 16 de diciembre.

"Después de una jornada de doce horas, más otras cuatro de autobús, una persona llega a casa y no tiene tiempo ni para pasarle la mano por la cabeza a su hijo", ha señalado Lula, quien confía en que la reforma sirva para "humanizar el mundo del trabajo" y para que las personas sepan que "van a ser tratadas con respecto".

Asimismo, el líder brasileño ha adelantado que propondrá otra medida para hacer gratuito el transporte público durante el fin de semana. "No ganamos nada dando dos días de descanso para que la gente se quede en casa por falta de dinero", ha dicho.

"Es importante que podamos garantizar el transporte público gratuito para que la gente pueda visitar a sus familias", ha apuntado el presidente de Brasil.

La nueva reforma laboral fue aprobada por el Congreso el pasado 14 de octubre, en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones, en las que el presidente Lula revalidó mandato tras una histórica remontada. El modelo 6x1 --seis días laborales y uno descanso-- estaba vigente en el país desde hace más ocho décadas, si bien en 1998 se llevó a cabo una modificación para reducir el número de horas laborales.

El Gobierno estima que unas 14,8 millones de personas bajo el esquema 6x1 se verán beneficiadas por esta medida; además de otras 21,7 millones de personas que se encuentran ahora en el 5x2, que verán su jornada reducida en cuatro horas.

La reducción será gradual, la jornada laboral máxima disminuirá de 44 a 42 horas semanales desde el 16 de diciembre de este año, y a 40 horas semanales a partir de diciembre de 2027. Asimismo, las horas extra se pagarán más caras.