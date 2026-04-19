Publicado 19/04/2026 17:24

Lula da Silva visita la Sagrada Família de Barcelona con su mujer tras la cumbre progresista

Lula da Silva en la jornada del viernes
Lula da Silva en la jornada del viernes - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha visitado este domingo la basílica de la Sagrada Família de Barcelona con su mujer, Janja, tras la cumbre progresista del viernes y el sábado en la ciudad.

"Un momento de paz, oración y reflexión en un lugar que inspira unidad y esperanza. Salí de Barcelona con la certeza de la importancia de estar juntos, con respeto y solidaridad", informa él mismo vía X.

En el vídeo que adjunta, la pareja reza junta en un banco de la nave central, después admira la fachada del templo y el interior, y firma una dedicatoria en un libro.

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