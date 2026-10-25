Lula gana a Bolsonaro por un estrecho margen con un 5% escrutado

Cartel del candidato presidencial brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (archivo) - Vuk Valcic / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido de los Trabajadores (PT) a la reelección como presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas con un 51,16% de votos, según resultados oficiales aún parciales correspondientes al 5,02% del escrutinio.

Mientras, su rival, el ultraderechista Flávio Bolsonaro, ha conseguido un 48,84% de votos, según los datos publicados por el Tribunal Superior Electoral brasileño.

La participación se ha situado en un 78,84%, mientras que los votos en blanco son un 1,01% y los nulos, un 1,95%. El resto, el 97,03%, han sido votos válidos.

La votación se ha desarrollado este domingo con problemas en el transporte público, lo que ha propiciado que ha petición de las propias candidaturas, principalmente la de Lula, el Tribunal Supremo Electoral brasileño haya ordenado prorrogar dos horas, hasta las 19.00 horas de la tarde, la votación.