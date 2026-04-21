Brasil.- Lula ironiza con el Nobel de la Paz a Trump: "Que se lo den pronto para que no haya más guerras"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el primer ministro portugués, Luís Montenegro, en Lisboa. - Europa Press/Contacto/Ricardo Rocha

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha mofado este martes con la insistente demanda de su par estadounidense, Donald Trump, de recibir el Nobel de la Paz y ha ironizado con la posibilidad de entregárselo cuanto antes para ver si se acaba otra de las muchas guerras que ha dicho que ha logrado poner fin.

"Lo que vemos todo el santo día son declaraciones, que no sé si son una broma o qué, del presidente Trump diciendo que ya acabó con ocho guerras y que aún no ha ganado el Nobel de la Paz", ha dicho con recochineo a su paso por Lisboa, donde se ha reunido con el primer ministro portugués, Luís Montenegro.

"Así que es importante que le demos rápido el Premio Nobel al presidente Trump para que no haya más guerras. Ahí, el mundo va a estar en paz, más tranquilo", ha incidido Lula da Silva en su última parada de la gira europea que le ha llevado estos días por España y Alemania antes de finalizar en Portugal.

Lula ha discursado de esta manera durante su defensa del multilateralismo y la necesidad de reformar el sistema de Naciones Unidas para, precisamente, tener mayor autoridad para mediar en guerras y otros conflictos.

"Históricamente, la armonía entre los Estados es la forma más eficaz de establecer relaciones más productivas", ha defendido el presidente brasileño, quien en las últimas semanas ha reanudado sus críticas a Trump, tras varios meses de cierta calma después de una de las peores crisis diplomáticas con Estados Unidos.