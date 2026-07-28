El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. - Europa Press/Contacto/Leandro Chemalle

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha desdeñado los insultos que su homólogo argentino, Javier Milei, le arrojó el pasado fin de semana en un acto celebrado en Sao Paulo, lo que ha derivado en una crisis diplomática sin precedentes en las últimas décadas.

"¿Quién es ese tipo?", ha ironizado Lula da Silva cuando la prensa le ha requerido una valoración sobre lo ocurrido mientras esperaba este lunes en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, en Brasilia, la llegada del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, según recoge la prensa local.

Milei estuvo el sábado en Sao Paulo apoyando la candidatura del hijo del expresidente brasieño Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, para las elecciones de octubre de este año, que le enfrentarán al actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien se refirió como "presidiario" entre otros vituperios.

El presidente argentino también arremetió contra el juez del Tribunal Supremo y relator del caso por golpe de Estado contra Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes, a quien llamó "basura calva", como parte de una diatriba incendiaria en la que fiel a su estilo histriónico y chabacano la emprendió contra los "zurdos de mierda".

Como no ha podido ser de otra forma, las autoridades brasileñas han presentado una queja formal pues consideran, que a pesar de la declarada animadversión que ambos líderes se profesan, en esta ocasión el presidente argentino "ha cruzado todas las líneas rojas posibles".

El Ministerio de Exteriores de Brasil convocó al embajador argentino para expresarle el descontento por estas declaraciones, mientras que el jefe de la misión diplomática brasileña en Buenos Aires fue llamado a consultas.