Lula pasa este viernes por el hospital para tratarse de una afección cutánea y de una tendinitis

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. - Europa Press/Contacto/Ulrich Stamm

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se somete este viernes a dos rápidas intervenciones médicas para tratarse de una queratosis, una afección cutánea, en la cabeza y de una tendinitis, tras las cuales no se requerirá su estancia en el hospital.

Lula ha acudido a primera hora de este viernes al Hospital Sirio Libanés de Sao Paulo donde se someterá primero a una cauterización para eliminar una queratosis, una acumulación de piel, en el cuero cabelludo, una intervención similar por la que ya pasó en febrero de este año.

También está previsto que reciba una inyección en su muñeca para tratar una tendinitis en el pulgar de su mano derecha. Ambos procedimientos no tienen horario establecido, pero han de desarrollarse con celeridad, apunta la prensa brasileña.

Según su agenda, Lula descansará este viernes y sábado en su casa del barrio de Pinheiros, ubicado en la zona oeste de la ciudad de Sao Paulo, aunque está por ver todavía si participará en el Congreso del Partido de los Trabajadores en Brasilia.