Lula pide un duro castigo para los presuntos golpistas si se demuestra su culpabilidad

El presidente brasileño reclama no obstante para ellos la presunción de inocencia que él no tuvo, aduce, en su juicio por corrupción

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha pedido que los presuntos golpistas que tramaban en su contra reciban un duro castigo si son hallados culpables de esta conspiración, aunque también ha solicitado que todos ellos, en particular el ahora detenido ex ministro de Defensa Walter Braga Netto, disfruten de una presunción de inocencia que el mandatario no tuvo, esgrime, cuando fue condenado por corrupción en una sentencia posteriormente anulada.

Lula, todavía convaleciente en el hospital de una operación de emergencia por una hemorragia intracraneal, ha reaccionado en estos términos por vez primera a la detención, este pasado sábado, del general Braga Netto, acusado de obstruir a la justicia en la investigación en su contra por facilitar supuestamente un golpe de estado contra Lula y cuyos presuntos participantes llegaron a tramar el asesinato del mandatario, de acuerdo con las pesquisas que encabeza el juez del Supremo Alexandre de Moraes.

"Respecto a la detención de Braga Netto, quiero decir que respeto la presunción de inocencia. Todo lo que yo no tuve, quiero que ellos lo tengan. Pero, si se demuestra lo que intentaban hacer, un golpe de Estado en este país, tendrán que ser severamente castigados", ha avisado Lula en su cuenta de la red social X sobre un caso por el que también está acusado el expresidente Jair Bolsonaro (Braga Netto era su ministro de Defensa y compañero candidato a la Vicepresidencia en las últimas elecciones).

La investigación apunta hacia varios hechos que se produjeron durante la campaña electoral y una vez finalizadas aquellas elecciones de octubre de 2022 en las que salió vencedor Luiz Inácio Lula da Silva y cuyo triunfo Bolsonaro tardó días en reconocer mientras se intensificaban las protestas de sus seguidores.

Se trata de una trama de desinformación para atacar a las instituciones y poner en tela de juicio la fiabilidad del proceso electoral e incitar a los militares a auparse en armas. También se investiga la financiación de estas acciones y las operaciones para llevarlas a cabo y el uso ilegal de la agencia de Inteligencia.

La investigación detalla cómo el núcleo cercano de Bolsonaro se reunió con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, dos de los cuales se opusieron a la trama. Los entonces comandantes del Ejército, Marco Antônio Freire Gomes, y la Fuerza Aérea, Carlos de Almeida Baptista Júnior, afirmaron ante la Policía que el plan contaba con el visto bueno del expresidente.

"No podemos tolerar la falta de respeto hacia la democracia y la Constitución ni aceptar, en un país generoso como el nuestro, que haya gente tramando la muerte de un Presidente electo de la República, de su vicepresidente y del juez que fue presidente del Tribunal Supremo Electoral", ha destacado Lula.

El presidente de Brasil se pasó 580 días en la cárcel por una condena de corrupción, pero en 2021 el alto tribunal revocó esta decisión al entender que a Lula no se le habían respetado sus derechos durante el proceso llevado a cabo por el entonces juez Sergio Moro, el mismo que fue nombrado ministro de Justicia por el ganador de los comicios de 2018, Jair Bolsonaro, derrotado finalmente cuatro años después por un Lula restituido.