Lula plantea recurrir a la OMC los aranceles de Trump, pero promete reciprocidad si falla la diplomacia

El mandatario critica que su par estadounidense "no puede pensar que fue elegido para ser sheriff del mundo"

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado este jueves que su Gobierno negociará los aranceles impuestos por Estados Unidos y recurrirá a la Organización Mundial de Comercio (OMC), si bien ha prometido de nuevo aplicar la Ley de Reciprocidad, que permite a Brasilia adoptar los mismos gravámenes en caso de que falle la vía diplomática.

Lula ha asegurado que "vamos a intentar negociar" y ha señalado que "desde el punto de vista diplomático, tenemos que recurrir a la OMC". "Ahí se puede encontrar un grupo de países tasados por Estados Unidos y, juntos, iniciar un recurso", ha explicado en una entrevista para la cadena brasileña Récord.

"Si nada de eso da resultado, vamos a tener que aplicar la Ley de Reciprocidad", ha agregado, alegando que "el comercio entre Brasil y Estados Unidos supone apenas el 1,7 por ciento del (Producto Interior Bruto) PIB" y restando así importancia a una hipotética serie infinita de aumentos arancelarios en la que "si él nos va a cobrar 50, nosotros le vamos a cobrar 50".

De cualquier manera, el mandatario ha achacado al equipo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un "total desconocimiento" de la relación comercial entre ambos países, de la que ha subrayado que ha sido Brasil quien ha experimentado un déficit de 7.000 millones de dólares (unos 6.000 millones de euros) en 2024 y de 410.000 millones (cerca de 351.000 millones de euros) en los últimos 15 años. "Será que sus asesores no tienen sabiduría para explicarlo", ha aseverado.

En este sentido, y ante la preocupación expresada por la Confederación Nacional de la Industria (CNI) brasileña sobre el asunto, el mandatario ha anunciado la creación de un comité que contará con empresarios "para seguir día a día lo que pase". "No le voy a llamar gabinete de crisis, voy a decir gabinete de repensar la política comercial brasileña con Estados Unidos", ha agregado.

Además, preguntado por si creía que el proyecto de los BRICS de buscar una moneda ajena al dólar habría enardecido el tono del inquilino de la Casa Blanca, Lula ha argumentado que su tono ya era fuerte antes y ha explicado que "nosotros (los BRICS) tenemos interés en crear una moneda de comercio entre los demás países". En esa línea, ha lamentado estar "obligado a estar atado por el dólar" y tener que comprar moneda estadounidense para mantener relaciones comerciales con países como Venezuela, Chile, Suecia, China e incluso la Unión Europea.

"Los BRICS son un foro que hoy en día representa a la mitad de la población mundial y casi el 30 por ciento del PIB mundial", ha subrayado Lula, que ha definido al grupo como "una agrupación de países que trabaja en favor del sur global". "Estamos cansados de estar subordinados al norte. Queremos tener independencia en nuestras políticas, queremos un comercio más libre", ha asegurado.

De esta manera, en otra entrevista otorgada también este jueves a Globo, el líder de Brasil ha confirmado las conversaciones acerca de una moneda propia, pero ha planteado también la posibilidad de que "con las monedas de cada país podamos comerciar sin necesidad de usar el dólar (...) porque nosotros no tenemos la máquina de imprimir dólares, solo Estados Unidos la tienen".

TRUMP "NO PUEDE PENSAR QUE FUE ELEGIDO PARA SER SHERIFF DEL MUNDO"

El dirigente brasileño ha elevado el tono en varios momentos de la entrevista con la cadena Récord al referirse a la actitud de Donald Trump, a quien ha señalado que "lo que no puede es pensar que fue elegido para ser sheriff del mundo". "Él fue elegido para ser presidente de Estados Unidos. Puede hacer lo que quiera dentro de Estados Unidos. Aquí, en Brasil, quien manda somos nosotros, los brasileños", ha afirmado, en alusión a que su homólogo estadounidense basase parcialmente los aranceles en el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

"Si lo que Trump hizo en el Capitolio lo hubiera hecho aquí, él estaría siendo procesado como Bolsonaro y a riesgo de ser encarcelado, porque sería una democracia. Y yo no me meto en el poder judicial, porque aquí el poder judicial es autónomo, sobre todo el Tribunal Supremo", ha añadido, instando al mandatario estadounidense a "que respete a Brasil (...), a la justicia brasileña".

El tema ha llevado al presidente brasileño a abordar incluso su posible candidatura a las siguientes elecciones presidenciales, en 2026. "Que Trump empiece un párrafo (de la carta) citando al expresidente de la República, que cometió un delito contra este país, que intentó dar un golpe de Estado, no tiene... no hay manera, esos no vuelven. Si es necesario presentarme como candidato para evitarlo, me presentaré", ha declarado Lula.

Las declaraciones de Lula han llegado el mismo día en que el equipo de Bolsonaro ha publicado en su cuenta de X una nota sobre la carta en la que Trump, por quien siente "respeto y admiración", lo mencionaba argumentando la imposición de aranceles. En su mensaje, el expresidente brasileño ha criticado un supuesto "alejamiento de Brasil de sus compromisos históricos con la libertad, el Estado de derecho y los valores que siempre han sustentado nuestra relación con el mundo libre" que "nunca habría ocurrido" con él en el poder.

El exmandatario dice ser víctima de una supuesta "caza de brujas --término utilizado por el propio presidente Trump--". Bolsonaro está investigado en cuatro causas, en una de ellas como líder de una trama para mantenerle en el poder después de las elecciones que le enfrentaron al actual presidente Lula da Silva en octubre de 2022.