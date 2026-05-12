Lula revela que pidió a Trump que le entregara los criminales brasileños que viven en Miami

Archivo - Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva. - Europa Press/Contacto/Daniel Torok/White House

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha contado este martes que trasladó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en su último encuentro en la Casa Blanca, que si de verdad quería combatir el crimen organizado, debería empezar por entregar algunos de los brasileños que viven en Miami.

"Le dije al presidente Trump, 'si de verdad quiere combatir el crimen organizado, tiene que empezar entregándonos a alguno de los nuestros que vive en Miami'", ha recordado durante la presentación de un nuevo plan del Gobierno para luchar contra la delincuencia.

"Hablamos de que tenemos propuestas de asfixia financiera, de lucha contra el blanqueo de dinero, y de que parte de las armas que requisamos vienen de Estados Unidos", ha incidido el mandatario, que ha remarcado que los criminales no solo están en las favelas, sino también en los barrios de alto poder adquisitivo, en el sector empresarial, la judicatura, e incluso en el Congreso, o el fútbol.

"Son cosas que son importantes de decir porque si no, van con la idea de que todas las desgracias están de este lado y que ellos no tienen nada que ver con eso", ha añadido el líder brasileño, según recoge el portal G1.

Lula ha dejado la puerta abierta a que Washington colabore en la lucha contra el crimen organizado en Brasil, pero siempre "en consonancia con las decisiones del Gobierno y de la Policía brasileñas".

Asimismo, ha afirmado que el Gobierno creará un Ministerio de Seguridad una vez el Senado apruebe la propuesta de enmienda constitucional, después de que fuera aprobada en marzo de este año en la Cámara de Diputados, en medio de la resistencia de una oposición que recela de un control excesivo del Gobierno Federal en asuntos de seguridad pública.

La enmienda constitucional propuesta prevé, entre otras cosas, una mayor integración entre las acciones del Gobierno Federal y las de los estados, y aprobar el Sistema Unificado de Seguridad Pública, con el que se prentende integrar las diferentes fuerzas del país para actuar de forma conjunta y unificada.

NUEVO PLAN DE SEGURIDAD

El nuevo plan de seguridad del Gobierno de Lula, bajo el epígrafe de 'Brasil contra el Crimen Organizado', cuenta con una inversión prevista de unos 1.060 millones de reales (unos 183 millones euros) para este año, además de una línea de crédito alternativa de 10.000 millones de reales (1.700 millones de euros) para que estados y municipios puedan dotarse de mejores recursos contra la delincuencia.

El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, ha aprovechado su intervención durante el acto para criticar al anterior gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, por haber liberalizado las armas de fuego entre la población civil.

"Es la policía, que son profesionales, quienes deberían portarlas. Las armas son un peligro. La única política de seguridad de la administración anterior fue liberalizar las armas y esto termina en manos del crimen organizado", ha dicho.