Marco Rubio niega que EEUU facilitase "directamente" la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil

El senador brasileño Flávio Bolsonaro - Frederico Brasil / Zuma Press / Europa Press

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha asegurado que Estados Unidos no participó "directamente" en la salida del excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro de su país y su llegada a Estados Unidos.

"No hemos estado en las gestiones para que Flávio Bolsonaro saliera de Brasil. Al menos el Gobierno de Estados Unidos no ha estado directamente implicado", ha afirmado Rubio en rueda de prensa.

Además ha subrayado que no facilitaron "en nada" la entrada de Bolsonaro en Estados Unidos. "Sabemos que llegó a Estados Unidos. Ya tenía un visado concedido y el presidente tomó la decisión de permitir que entrara en el país. Eso es lo que permitimos", ha explicado.

Se trata así de una decisión personal del presidente Donald Trump, y no una decisión "directa" del Gobierno ni implicación en cada uno de los pasos para la fuga de Bolsonaro de Brasil.

Bolsonaro y su familia entraron en Estados Unidos el pasado miércoles, 28 de octubre, tres días después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. Tiene permiso para estar un año en Estados Unidos.

La documentación refiere una autorización de Discretionary Parole, un permiso provisional temoral concedida por el Departamento de Seguridad Interior estadounidenses tras una evaluación caso por caso.

Este mismo sábado la cadena CNN Brasil ha informado de que Bolsonaro huyó del país a través de la frontera con Argentina el 27 de octubre en una operación en la que participó personalmente un antiguo agente del Mossad israelí y con ayuda de los gobiernos de Argentina y Estados Unidos. Después volaron hasta Miami en un avión privado que habría gestionado un asesor de Trump, Jason Miller.