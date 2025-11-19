Al menos dos muertos en una nueva operación policial contra Comando Vermelho en Río de Janeiro (Brasil)

Protesta contra el operativo polciial que dejó más de un centenar de muertos en Río de Janeiro (Brasil) - Europa Press/Contacto/Cris Faga

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han fallecido este miércoles en una nueva operación contra el crimen organizado en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, semanas después de la intervención de las fuerzas de seguridad que dejó más de 120 muertos, siendo la más mortífera de la historia del estado.

El Gobierno de Río de Janeiro ha informado de que las dos personas han muerto a manos de los agentes, mientras que ha arrestado a 16 personas, ha incautado dos rifles, una persona y gran cantidad de estupefacientes, en una operación en Vila Kennedy, barrio de la zona oeste de la ciudad, según recoge Agencia Brasil.

Con motivo de la intervención policial, alrededor de una quincena de escuelas de la zona han visto afectadas sus actividades, y dos centros de salud han suspendido sus operaciones. En la víspera, la Policía arrestó a otras 17 personas, incluido un supuesto líder del Comando Vermelho, Cosme Rogerio Ferreira Dias.

Esta operación se enmarca dentro de la controvertida operación 'Freedom' --libertad, en inglés-- que dejó 121 muertos, incluidos cuatro policías, en los barrios de Penha y Alemao. La propia Policía Civil de Río confirmó que más de medio centenar de víctimas mortales del operativo no tenía ningún requerimiento por parte de las autoridades.

A pesar de las críticas, el Gobierno fluminense celebró el supuesto éxito de la operación, en la que participaron unos 2.500 efectivos, y achacó el gran número de muertes a la reacción violenta de los moradores de estos dos barrios. Se realizaron 113 detenciones y se incautaron 118 armas y una tonelada de droga.