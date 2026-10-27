Milei no felicita a Lula porque este no tuvo ningún "gesto" en su triunfo electoral de 2023

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la noche electoral. - Leco Viana / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Argentina ha explicado que no ha felicitado, ni tiene previsto, al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por su reelección este domingo ya que este no lo hizo cuando su homólogo Javier Milei se impuso en las elecciones de 2023, siendo así el único mandatario de la región en no haberlo hecho.

"En 2023, cuando ganó Milei, no hubo un gesto de Lula para saludarlo ni nada", ha justificado el portavoz del Gobierno argentino, Adrián Ravier, en su rueda de prensa de este martes desde Casa Rosada, en la que ha dejado constancia de que no hay intención de emitir comunicado alguno por ninguna otra vía institucional.

Milei es el único presidente de la región que no ha reaccionado al triunfo de Lula da Silva en unas elecciones históricas por remontar el resultado desfavorable de la primera vuelta contra el candidato de la ultraderecha Flávio Bolsonaro.

A pesar de las excusas del Gobierno argentino, lo cierto es que Lula sí tuvo ese "gesto" cuando Javier Milei se impuso en la segunda vuelta de las presidenciales celebradas en noviembre de 2023. "La democracia es la voz del pueblo y debe ser siempre respetada (...) Deseo buena suerte y éxito al nuevo gobierno", escribió.

"Felicitaciones a las instituciones argentinas por la celebración del proceso electoral y al pueblo argentino que participó en esta jornada electoral de manera ordenada y pacífica (...) Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto", añadió el presidente brasileño en su mensaje de redes sociales.

Por otro lado, el portavoz ha negado que hayan recibido una solicitud de asilo de Flávio Bolsonaro, cuando se especula sobre su paradero después de que no haya entregado su pasaporte tal y como le requirió la Justicia brasileña y ciertos medios publicaran que habría huido rumbo a Estados Unidos pasando por Argentina.

A pesar de la evidente animadversión que ambos líderes se profesan, con una especial predilección de Milei por el insulto, los dos países mantienen una de las relaciones comerciales más importantes de la región, siendo los mayores importadores y exportadores de los productos de uno y otro.

En respuesta a estos ataques verbales de Milei contra Lula y otras autoridades del país, el presidente brasileño optó por retirar en agosto a su embajador de Buenos Aires, degradando el vínculo diplomático hasta la categoría de encargados de Negocios, una medida replicada por el mandatario argentino.