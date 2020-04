Brasil.- El ministro de Salud brasileño prevé dejar el cargo "como mucho, mañana"

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Salud de Brasil, Luiz Henrique Mandetta, ha reiterado este jueves que su salida del cargo es inminente tras las discrepancias públicas con el presidente, Jair Bolsonaro. "Debe ser hoy, como mucho, mañana", ha dicho el aún miembro del Gobierno.

Desde que se inició la crisis del Covid-19, Mandetta y Bolsonaro han evidenciado profundas diferencias sobre cómo se debe afrontar la crisis sanitaria. El ministro es partidario de adoptar medidas drásticas, tales como el confinamiento total de la población, algo que el presidente rechaza para no dañar la economía.

El todavía ministro ha insistido este jueves durante una comparecencia por Internet que el coronavirus "no negocia, no se rinde", y quienes no le hacen frente "terminan viéndose atropellados por la forma en que se comporta". Ahora, ha añadido, hay una "posibilidad" de cambio en el Ministerio, según el portal G1.

Mandetta ha prometido "apoyar" a su sustituto en el cargo, a la espera de que Bolsonaro desvele finalmente el reemplazo. El presidente se ha reunido este jueves con el oncólogo Nelson Teich, uno de los posibles candidatos y partidario 'a priori' de medidas de confinamiento similares a las defendidas por Mandetta.

Brasil se acerca a los 30.000 contagios por coronavirus y suma ya unos 1.765 fallecimientos, según los datos difundidos por las administraciones de los distintos estados y recogidas por G1.