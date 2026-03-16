La Policía de Brasil cita formalmente al hijo de Bolsonaro, Eduardo, por ausentarse de su puesto

Archivo - Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Federal de Brasil ha citado este lunes de manera formal a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien se enfrenta a un proceso disciplinario por abandono de sus funciones dentro de la institución, mientras continúa autoexiliado en Estados Unidos por una acusación de la Justicia brasileña.

Eduardo Bolsonaro tiene ahora un plazo de quince días para presentar alegaciones al proceso disciplinario que se le abrió a finales de enero de este por faltas injustificadas de su puesto de administrativo en la delegación de la Policía en Angra dos Reis, un municipio ubicado en el suroeste del estado de Río de Janeiro.

Bolsonaro, que se enfrenta a la destitución, se encuentra suspendido desde febrero y debería haber entregado su placa y arma de fuego reglamentaria. Este proceso se ha abierto después de que perdiera su escaño en la Cámara de Diputados en diciembre de 2025 por ausentarse de manera injustificada.

Al finalizar su mandato en el Congreso, la Policía Federal ordenó su reincorporación a la institución, que le había concedido la licencia para ejercer como diputado, lo cual hacía desde 2015.

Eduardo se encuentra desde febrero de 2025 en Estados Unidos, a donde viajó para interceder por su padre, sin haber regresado desde entonces, aduciendo estar siendo perseguido por la Justicia, que en noviembre de ese año le acusó de entorpecer la causa por el golpe de Estado de 2022.

El Tribunal Supremo alega que Eduardo Bolsonaro ha estado utilizando su estancia en Estados Unidos para generar un clima de desconfianza hacia las autoridades brasileñas, entre ellas el juez Alexandre de Moraes --a quien la Administración Trump impuso sanciones, que luego levantó-- en favor del expresidente.

Por esto, De Moraes decretó en agosto de 2025 arresto domiciliario para Jair Bolsonaro, un mes antes de que fuera condenado a 27 años de prisión por golpe Estado. Aquellos primeros meses de Eduardo en Estados Unidos coinciden con la crisis diplomática entre Washington y Brasilia.

Aquel lapso de tiempo estuvo marcado por los aranceles estadounidenses a las exportaciones brasileñas, sanciones, restricciones de movimiento a la delegación brasileña que asistió a la Asamblea General de Naciones Unidas, y las críticas en este mismo foro del presidente Donald Trump, al proceso judicial contra Bolsonaro.