La Policía de Brasil mata a uno de los líderes de Comando Vermelho más buscados de Río de Janeiro

Archivo - Imagen de archivo de un operativo policial en una favela de Río de Janeiro. - Jose Lucena/TheNEWS2 via ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Militar de Río de Janeiro ha matado este miércoles a Claudio Augusto dos Santos, conocido como 'Jiló dos Prazeres', cabecilla de la organización Comando Vermelho y uno de los más buscados por las autoridades en el estado fluminense, en una operación en la favela Morro dos Prazere, en el barrio de Santa Teresa.

Dos Santos, de 55 años, era el responsable de la red de narcotráfico en esta favela, y contaba en su haber con más de 130 detenciones, así como con al menos ochos órdenes de prisión por tráfico de drogas y extorsión.

En el operativo han muerto otros seis miembros de esta organización criminal, la más importante de Brasil --con ramificaciones en el exterior--, así como un vecino de la favela, que había sido tomado como rehén. Se desconoce por ahora el origen del disparo que mató a esta persona.

En represalia por la muerte de Dos Santos, varios autobuses han sido incendiados para bloquear algunas de las principales vías del centro de la ciudad.