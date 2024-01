La Policía de Brasil ordena detener a casi 50 sospechosos de financiar los ataques de hace un año

Lula señala que no se puede detener la investigación hasta que se destape a quienes financiaron los ataques



MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Federal de Brasil ha emitido este lunes 46 órdenes de búsqueda y dos de prisión provisional de sospechosos de haber financiado los ataques a las instituciones del 8 de enero, en el mismo día en el que se cumple el primer aniversario de aquellos hechos sin precedentes en la historia del país.

El operativo policial de este lunes es ya la etapa número 23 de la operación 'Lesa Patria', que investiga principalmente a los instigadores y financiadores de aquellos ataques en Brasilia protagonizados por unos descontentos seguidores del expresidente Jair Bolsonaro por su derrota en las urnas.

En esta ocasión no se han desvelado el nombre de los sospechosos, no obstante, la Policía Federal ha informado de que se están llevando a cabo operativos en Brasilia, Bahía, Río Grande del Sur, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Maranhao, Paraná, Rondonia, Sao Paulo, Tocantins y Santa Catarina.

Además de la identificación y detención de los sospechosos, la Policía tiene orden del Tribunal Supremo de requisar los bienes y activos de los investigados para sufragar los gastos valorados en 40 millones de reales (7,5 millones de euros) de los destrozos cometidos aquel día por la turba.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha señalado que la investigación sobre lo ocurrido aquel 8 de enero no puede acabar hasta que no se aclare quiénes están detrás de la financiación de los ataques.

"No se puede parar la investigación hasta que no descubramos quien financió porque aquello no fue fortuito. Hubo gente detrás que financió", ha dicho el presidente Lula en un documental, emitido con motivo de los ataques del 8 de enero por Globo News la noche de este domingo.

Está previsto para este lunes un acto para recordar el "triunfo de la democracia" contra aquel "intento de golpe de Estado" del pasado 8 de enero. Lula ha enfatizado en sus redes sociales durante las últimas horas que esa fecha no debe olvidarse y permanecer siempre en la memoria de la sociedad brasileña.