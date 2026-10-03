La Policía brasileña investiga un presunto plan contra la Embajada de EEUU a dos días de las elecciones

Archivo - Consulado estadounidense en Sao Paulo, Brasil - Niyi Fote / Zuma Press / Europa Press

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Federal de Brasil ha ejecutado este viernes dos órdenes de registro en las localidades de São Paulo y Águas Lindas (cerca de la capital, Brasilia) en el marco de una investigación sobre un presunto plan contra la Embajada de Estados Unidos en la capital brasileña a apenas dos días de las elecciones generales.

Según un comunicado de la Policía brasileña, las órdenes de arresto se han llevado a cabo en colaboración con agencias de inteligencia extranjeras tras una alerta emitida por la propia embajada estadounidense. El aviso fue trasladado al Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, que posteriormente requirió la intervención de la Policía Federal.

"Se adoptaron con prontitud las medidas pertinentes y, hasta el momento, no se ha verificado ningún elemento que corrobore los riesgos inicialmente indicados", reza el comunicado.

Las autoridades han afirmado de que las investigaciones se han iniciado tras la detección de comentarios sospechosos en redes sociales realizados por los dos investigados, quienes en principio no guardan vinculación entre sí ni con organizaciones criminales.

La operación coincide con la decisión adoptada este viernes por el Gobierno de Estados Unidos de suspender de forma preventiva los servicios presenciales de su Embajada en la capital brasileña y en los consulados de todo el territorio brasileño aduciendo motivos de seguridad. Por su parte, el Gobierno australiano ha seguido sus pasos y también ha procedido al cierre de su sede alegando los mismos motivos.