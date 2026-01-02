La Policía Federal de Brasil ordena el "regreso inmediato" del hijo de Bolsonaro que reside en EEUU

Archivo - Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, durante un evento en EEUU - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Federal de Brasil ha ordenado este viernes a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que regrese de forma inmediata al país sudamericano, dado que reside desde principios de 2025 en Estados Unidos, con el fin de asumir su cargo de secretario del mencionado cuerpo de las fuerzas de seguridad.

Esta orden, firmada por el director de Recursos Humanos de la Policía Federal, Licínio Nunes de Moraes Netto, exige el "retorno inmediato al ejercicio del cargo efectivo" y enfatiza que "la ausencia injustificada podrá dar lugar a la adopción de medidas administrativas y disciplinarias", informa Agencia Brasil.

El tercero de los cinco hijos del ex jefe de Estado --imputado por intentar entorpecer desde el extranjero la causa por golpe de Estado contra su padre-- tenía una excedencia en la Policía Federal para cumplir con su mandato como diputado federal en la Cámara de Diputados. Sin embargo, a finales de diciembre esta cámara decidió revocar su escaño por excesivas ausencias.

Eduardo Bolsonaro huyó a Estados Unidos en marzo de 2025, alegando "persecución política", y solicitó un permiso de su mandato parlamentario que finalizó a mediados de julio de ese mismo año. Pero el congresista no regresó a Brasil y ya ha acumulado un número considerable de ausencias injustificadas a las sesiones plenarias.