El presidente del Supremo de Brasil analizará las acusaciones contra el juez Alexandre de Moraes

Archivo - Sede del Tribunal Supremo Federal de Brasil - Europa Press/Contacto/Leco Viana - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Supremo Federal brasileño, Edson Fachin, ha afirmado este miércoles que analizará las acusaciones contra el juez Alexandre de Moraes tras salir a la luz que intercambió mensajes con quien fuera presidente del liquidado Banco Master, Daniel Vorcaro, investigado por fraude financiero.

"En los próximos días, tras completar el análisis necesario de los hechos y observar los procedimientos institucionales pertinentes, esta Presidencia anunciará, a su debido tiempo y sin prisas, las medidas apropiadas y necesarias", ha indicado durante un acto.

Asimismo, Fachin ha resaltado que quienes ocupan altos cargos públicos deben respetar los límites constitucionales. "Las pruebas exigen una actuación institucional adecuada. Circunstancias relacionadas, por un lado, con procedimientos y, por otro, con hechos graves que exigen serenidad, responsabilidad y firmeza de esta Presidencia", ha sentenciado, según ha recogido 'O Globo'.

Las conversaciones entre Vorcaro y Moraes se encontraron en el material incautado del teléfono móvil del exbanquero, un material que la Policía había logrado recuperar, aunque no había analizado hasta que la Justicia ordenó a la Policía Federal que elaborara un informe sobre los mensajes y, posteriormente, envió el documento a la Fiscalía General para su revisión.

El caso ha salpicado de lleno a la cúpula judicial brasileña al poner bajo la lupa la actuación procesal, las influencias y el acceso de empresarios vinculados a entidades bancarias intervenidas o extintas con magistrados de la alta corte.

La Polícia Federal (PF) y el Banco Central de Brasil investigan al Banco Master por un esquema fraudulento de venta de carteras de crédito con el objetivo de inflar de manera artificial el balance de la entidad y, así, maquillar pérdidas y camuflar el estado de insolvencia del banco.