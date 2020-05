Brasil.- Publican un vídeo de Bolsonaro relacionado con su presunta "injerencia política" en la Policía

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil Celso de Mello ha publicado este viernes un nuevo vídeo relacionado con la polémica que envuelve al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por las acusaciones del exministro de Justicia brasileño Sergio Moro, que le acusó de "injerencia política" en la Policía Federal (PF).

"Tengo el poder e interferiré en todos los ministerios, sin excepciones. En la banca, hablo con Paulo Guedes (ministro de Economía) por si tuviera que interferir. No tengo ningún problema con él, cero problemas. Con los demás también lo haré, no me pueden sorprender las noticias", afirma Bolsonaro.

Se trata de una de las pruebas que ha presentado Moro para mostrar la actuación del mandatario brasileño tras sus declaraciones en una reunión ministerial de su gabinete, según recoge el portal brasileño G1.

El presidente alude en el vídeo a que no va a esperar a que perjudiquen a "toda su familia o a sus amigos" porque no pueda "cambiar" a algún cargo. "Va a cambiar, si no puede cambiar, cambias al jefe, ¿no puedes cambiar al jefe?, pues cambias al ministro", sostiene, además de criticar la falta de información.

Moro se convirtió en una de las principales apuestas de Bolsonaro cuando asumió el cargo de presidente de Brasil, después de que este magistrado se diera a conocer por encabezar el equipo especial anticorrupción del caso 'Lava Jato', que acabó con la condena de varios políticos, entre ellos el del expresidente de Brasil Lula da Silva.

El exjuez acusó a Bolsonaro de "injerencia política" en la Policía Federal (PF), donde el mandatario tenía previsto nombrar a una persona afín. Horas después de que se publicase el cese del director de la PF, Maurício Valeixo, Moro confirmó su disconformidad con esta decisión, sin embargo el mandatario ha negado en todo momento estas acusaciones.