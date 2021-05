Reprochan a Bolsonaro que no saque al Ejército y responde que voten a Lula si "no están contentos" con él

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha respondido este martes que "la dictadura no va con él" a una seguidora que le reprochaba por qué no sacaba al Ejército a las calles y ante la insistencia de la señora le ha espetado que si "no está contenta" puede votar por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En una de sus habituales conversaciones improvisadas con sus seguidores, una de ellas le ha preguntado por qué no utiliza su poder como jefe de las Fuerzas Armadas ya que, asegura esta mujer, el pueblo está sufriendo "a manos de esos demonios".

En ese momento se ha iniciado una conversación entre ambos, en la que el presidente brasileño ha preguntado a su seguidora "a qué gente se ha pasado votando durante los últimos 30 años" y le ha pedido "calma", pues si "quiere dictadura, eso no va conmigo".

"¿Tiene alguna posición a favor del 31 de marzo de 1964?", ha preguntado la mujer en referencia al golpe de Estado. "Porque todo vino hacia nosotros, en contra nuestra, en ese momento", ha dicho

"Bueno, no discutiré este asunto, no lo discutiré. Mire, el que no esté contento conmigo, tiene ahí a Lula para 2022", ha respondido en referencia a la previsible candidatura que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) presentará para las presidenciales previstas para ese año.

Durante el diálogo, publicado por el diario 'O Globo', Bolsonaro ha vuelto a criticar las medidas contra el coronavirus impuestas por los gobiernos locales y estatales y ha cuestionado que pesa a las críticas de los ciudadanos estas autoridades sigan siendo reelegidas.

"Ustedes se quejan de los alcaldes, ellos cierran e imponen el confinamiento y luego son reelegidos. Entonces, por favor, no me vengan más a hablar de esa manera. Si ha sido elegido, está haciendo lo correcto", ha dicho, en este caso, haciendo referencia al alcalde del municipio paulista de Araraquara, Edinho Silva.