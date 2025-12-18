El Senado de Brasil aprueba la ley que reduce las penas para los condenados por el intento de golpe de Estado

Archivo - Simpatizantes del expresidente brasileño Jair Bolsonaro en las calles de Brasilia tras el asalto a las instituciones democráticas en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 - TELAM - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Brasil ha aprobado este miércoles el proyecto de ley que reduce las penas de los condenados por su participación en el intento de golpe de Estado liderado por el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, que ya ha comenzado a cumplir su pena de más de 27 años de cárcel. El principal objetivo era quien asumía entonces el poder y continúa hoy en el Palacio del Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, que podría vetar esta propuesta.

Con 48 votos a favor, 25 en contra y una abstención, la Cámara Alta brasileña ha aprobado el conocido como proyecto de ley de dosimetría, en alusión al principio de proporcionalidad penal. La norma facilitaría que los condenados cumplieran, por norma general, con poco más del 16 por ciento de la condena, según ha recogido la propia agencia del Senado.

Asimismo, en determinadas circunstancias, los reos completarían entre el 20 y el 70 por ciento de sus penas en función de su encaje en alguno de los diez casos esbozados, que incluyen la pertenencia a organización criminal, la reincidencia o la comisión por primera vez de delitos como el feminicidio.

La llegada del texto al Senado tras su aprobación en la Cámara de Diputados levantó dudas a ambos lados del espectro político por la posibilidad de que la ley beneficiase a los condenados por delitos violentos no enmarcados en el intento de golpe de Estado, un temor reconocido por el relator del proyecto en la Cámara, Esperidiao Amin --de la formación derechista Progresistas--, quien señaló que era necesario introducir un cambio.

En este contexto, Amin ha aceptado una modificación para limitar el impacto de las reducciones a los implicados en la citada trama, pero lo ha tratado como una enmienda de redacción y no de fondo, lo que habría devuelto el texto a la Cámara de Diputados.

De este modo, el responsable de la propuesta en el Senado ha defendido la norma argumentando que busca "corregir distorsiones" por una mano judicial "demasiado severa".

Amin ha afirmado que el proyecto es el primer paso hacia una futura amnistía, pero ha defendido que "la narrativa de que se trata de un 'amplio blindaje' o cualquier otra expresión similar no es cierta".

Tras su aprobación en ambas cámaras, la propuesta pende de la sanción por parte del presidente Lula, de quien se espera que vete la ley, según medios como el grupo Globo o el diario 'Folha'.