Lula celebra el desenlace de un proyecto que "fue una vergüenza nacional"

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Brasil ha archivado este miércoles la conocida como PEC del Blindaje, la propuesta de enmienda a la Constitución, aprobada por la Cámara de Diputados la pasada semana, que habría ampliado el aforamiento de diputados y senadores y los protegería de posibles procesos en el Tribunal Supremo, incluyendo también a los presidentes de partidos políticos aun si no ocupasen un escaño.

El archivo, anunciado por el presidente de la cámara alta, Davi Alcolumbre, ha llegado después de que la comisión de justicia del órgano declarase inconstitucional la propuesta, que ha contado con el voto unánime de sus miembros.

La PEC del Blindaje ha sido uno de los focos de las manifestaciones a las que este domingo acudieron decenas de miles de brasileños a las calles en protesta tanto por este proyecto como por la posible amnistía, avanzada también por la cámara baja, para los condenados por la trama golpista de 2022 --que potencialmente incluiría al expresidente Jair Bolsonaro--. El propio Alcolumbre ha reconocido que el asunto "ha movilizado a la sociedad brasileña", aunque ha alegado que, "sobre todo, al Parlamento".

Por su parte, el relator de la comisión de justicia del Senado, Alessandro Vieira, ha señalado en su decisión acerca de la propuesta que, aunque "se presenta como un instrumento para defender al Parlamento, es en realidad un golpe fatal a su legitimidad, ya que abre la puerta a la transformación de la Legislatura en un refugio para delincuentes". "Esta PEC definitivamente abre las puertas del Congreso Nacional a la delincuencia organizada", ha aseverado, rechazando en cualquier caso que el verdadero objetivo de la norma sea el interés público o "la protección de la actividad parlamentaria".

"Tendría como objetivo real proteger a los autores de delitos graves, como la corrupción, el lavado de dinero y la delincuencia organizada, lo que constituye un claro abuso de su propósito y, en consecuencia, una inconstitucionalidad", ha declarado.

El archivo de la PEC del Blindaje ha sido calificado por el presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, como "previsible". Lula, que se ha mostrado totalmente opuesto a la propuesta, ha lamentado lo que ha calificado de "error histórico" y "vergüenza nacional".

"Lo que considero un error histórico fue someter a votación esa PEC. Fue innecesario, provocador y envió una pésima señal a la sociedad brasileña", ha declarado a la prensa desde Nueva York, donde se encuentra con motivo de la 80º Asamblea General de Naciones Unidas. "Esta PEC sufrió el destino que se merece: desaparecer, porque fue una vergüenza nacional", ha añadido.