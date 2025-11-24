El Supremo de Brasil apoya mantener bajo detención preventiva al expresidente Bolsonaro

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Brasil ha aprobado este lunes mantener al expresidente Jair Bolsonaro bajo detención preventiva, tras ser trasladado este fin de semana a la sede de la Policía Federal, en Brasilia, debido al riesgo de fuga, después de que intentara quitarse la tobillera de electrónica.

Bolsonaro se encontraba bajo arresto domiciliario, a la espera de conocer dónde pasaría su condena de 27 años de prisión por su participación en el fallido golpe de Estado de 2022, como medida cautelar por una causa relacionada con las maniobras que habría puesto en marcha junto a su hijo Eduardo para entorpecer este caso.

Además del arresto domiciliario el juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, le prohibió usar redes sociales, recibir visitas sin autorización, y le impuso llevar una tobillera electrónica que el mismo Bolsonaro reconoció que intentó quitarse, alegando "cierta paranoia" provocada por una medicación.

De Moraes ha argumentado este lunes para avalar el arresto el "continuo desacato" de Bolsonaro a estas medidas cautelares. Así, ha destacado que "violó voluntaria y conscientemente el equipo de seguimiento electrónico", una versión que han avalado otros dos de los tres jueces de la primera sala del Supremo, recoge G1.

A la espera del último voto de la jueza Cármen Lúcia Antunes, la primera sala del Supremo ha logrado la mayoría necesaria para mantener a Bolsonaro encerrado en la sede de la Policía Federal gracias a los votos de Flávio Dino y Cristiano Zanin, mientras su juicio por golpe de Estado se acerca a su fin.

En estos momentos, las defensas de Bolsonaro y otros seis acusados de formar parte del núcleo central de la trama tienen un último intento de apelar las sentencias dictadas en septiembre, si bien tienen muy pocos visos de prosperar. Una vez el tribunal las rechace, la condena será firme, aunque todavía no hay fecha.

Después de ser trasladado a la sede de la Policía Federal en Brasilia parece que está más claro dónde podría cumplir su condena un Bolsonaro, cuya defensa ha estado en las últimas semanas intentando que fuera en su casa de la capital brasileña.