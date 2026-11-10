El Supremo de Brasil archiva el caso 'Fake News' que investigaba desde 2019 ataques al tribunal y sus jueces

Archivo - Sede del Supremo Tribunal Federal de Brasil - BRUNO MOURA/STF - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Edson Fachin, ha determinado el archivo definitivo de la investigación conocida como 'Fake News' --que tenía como objeto ataques al alto órgano judicial-- a petición de la Fiscalía General de la República (PGR), que sostiene que el proceso, iniciado en 2019, ya ha cumplido su objetivo.

"Reconociendo que la validez originaria de la investigación n.º 4.781 (...) no autoriza la perpetuación del procedimiento de investigación más allá de los límites materiales y temporales compatibles con su naturaleza instrumental y preprocesal, accedo a la solicitud formulada por la Fiscalía General de la República y ordeno el archivo de esta investigación", ha escrito Fachin en el fallo.

En el mismo, ha aclarado que, dando por "concluido el procedimiento de investigación matriz", desde este momento ya no se asignarán al juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, pesquisas sobre "hechos nuevos sobrevenidos que guarden relación con su objeto original".

"No se borra su historia, no se invalidan las razones institucionales que determinaron su instauración, ni se desconoce la relevancia que tuvo para la protección de este Tribunal y del orden constitucional en un momento singular de la vida republicana", ha aclarado Fachin sobre el caso, subrayando que "se reconoce, simplemente, que las investigaciones, precisamente por su carácter instrumental, deben tener un fin".

"La protección de las instituciones democráticas, al igual que la persecución de quienes atentan contra ellas, debe llevarse a cabo dentro del marco de la Constitución. Es esa misma Constitución la que protege la independencia del Poder Judicial y la que garantiza a todos una duración razonable del proceso, la libertad y el debido proceso legal", ha concluido.

El caso de las 'Fake News' se remonta a la investigación iniciada por la Presidencia del STF, entonces en manos del magistrado Dias Toffoli, destinada al esclarecimiento de hechos e infracciones relacionados con la "existencia de noticias fraudulentas (fake news), denuncias calumniosas, amenazas e infracciones caracterizadas por 'animus calumniandi', 'diffamandi' e 'injuriandi', que afectan la honorabilidad y la seguridad del Supremo Tribunal Federal, de sus miembros y de sus familiares".

Las investigaciones incluían pesquisas por ataques similares contra familiares de los magistrados, acerca de "tramas de financiación y difusión masiva en redes sociales", y también relacionadas con "la filtración de información y documentos confidenciales con el propósito de atribuir o insinuar la comisión de actos ilícitos por parte de miembros del Tribunal Supremo, por parte de quienes tienen el deber legal de preservar la confidencialidad", según detalló De Moraes al inicio del proceso.

Con el archivo de la causa, llega a su fin una investigación que alteró la dinámica de actuación del Supremo frente a los ataques a las instituciones y que desempeñó un papel central en la respuesta del Tribunal especialmente ante la escalada de amenazas durante el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.