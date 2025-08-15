El Supremo de Brasil fija para el 2 de septiembre el juicio contra Bolsonaro por el intento de golpe de Estado

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Brasil ha fijado para el próximo 2 de septiembre el juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y otros siete acusados por el caso de intento de golpe de Estado tras la victoria electoral del actual presidente del país latinoamericano, Luiz Inácio Lula da Silva, a finales de 2022.

El juez de la primera sala del Supremo, Cristiano Zanin, ha programado las sesiones del juicio contra el expresidente brasileño y los otros siete acusados en el caso del golpe de Estado del 2 al 12 de septiembre, según ha recogido este viernes el diario 'O Globo'.

Bolsonaro y otras siete personas forman parte del llamado núcleo central de la trama golpista con la que pretendía mantenerse en el poder tras las elecciones de octubre de 2022. Están acusados de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio durante las protestas en las las que se intentaron tomar las instituciones el 8 de enero de 2023.

En caso de que el expresidente ultraderechista sea declarado culpable durante el juicio, podría enfrentarse a penas de prisión de hasta 40 años, además de ser inhabilitado de manera indefinida para ostentar cargos públicos.

Entre los acusados se encuentran también los ex ministros Anderson Torres, Augusto Heleno, Braga Netto y Paulo Sérgio Nogueira, así como el exjefe de Inteligencia Alexandre Ramagem y el excomandante de la Marina Almir Garnier y el que fuera mano derecha de Bolsonaro, su exasesor Mauro Cid.