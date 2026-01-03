Brasil.- El Supremo de Brasil permite a los hijos de Bolsonaro visitarlo en la cárcel a pesar de su régimen cerrado

Archivo - El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro. - Europa Press/Contacto/Niyi Fote - Archivo

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes ha admitido la solicitud de los hijos de expresidente brasileño Jair Bolsonaro para visitar a su padre en prisión donde cumple una pena de 27 años y tres meses por el intento de golpe de Estado de 2022, de los que debe cumplir varios en régimen cerrado.

"Por tanto, cumplidos los requisitos legales, autorizo la visita permanente de Carlos Nantes Bolsonaro, Flávio Nantes Bolsonaro, Jair Renan Valle Bolsonaro y (la hija menor), hijos del condenado, y su hijastra Leticia Marianna Firmo da Silva, independientemente de cualquier autorización posterior, en el horario establecido en los términos de la Ordenanza SR/PF/DF n.º 1104, de 28 de marzo de 2024", ha sostenido De Moraes en declaraciones recogidas por Agencia Brasil.

Queda excluido de la medida Eduardo Bolsonaro quien huyó a Estados Unidos a principios de 2025 para evitar su entrada en prisión y a quien la Policía Federal de Brasil ha ordenado este viernes regresar al país latinoamericano para ejercer su cargo en este mismo cuerpo.

El régimen penitenciario de Bolsonaro restringe sus salidas al exterior, así como las visitas que puede recibir el exmandatario. El mes pasado, De Moraes ya aceptó que la mujer del expresidente Michelle Bolsonaro pudiera acudir a la prisión.

Sin embargo, estas visitas quedan reducidas únicamente a cuatro semanales con una duración de media hora en la que solamente puede acudir un familiar cada vez. Los horarios y los días están también debidamente marcados.

Esta concesión ha tenido lugar un día después de que el expresidente de Brasil regresara a la cárcel tras abandonar el centro sanitario en el que se encontraba recuperándose de varias intervenciones médicas.

El segundo de los hijos de Bolsonaro, Carlos, ha denunciado que su padre está siendo víctima de "un ejercicio reiterado de abuso de poder" cometido por el juez Alexandre de Moraes, instructor de la causa por golpe de Estado, después de que le negara el arresto domiciliario al salir del hospital.