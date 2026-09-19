El Supremo brasileño rechaza la denuncia contra el aumento del subsidio de Lula por motivos electorales

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (archivo) - Onofre Veras / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo Federal de Brasil ha reconocido este viernes la legalidad del aumento e las prestaciones del programa Bolsa Familia de ayudas a las familias más necesitadas y rechazado que se trate de una medida ilegal conforme a la legislación electoral.

El juez del Supremo Gilmar Mendes acoge así el argumento de la Fiscalía General de la Unión de que no incumple normativa electoral al elevar la prestación a brasileños en situación de pobreza o extrema pobreza un 15,04% hasta los 691 reales (casi 117 euros). "La medida no supone la creación de un nuevo beneficio, una alteración de los criterios de selección ni una ampliación de los beneficiarios", ha explicado.

"Se trata solo de una actualización de los valores de las prestaciones integrantes de un programa social ya existentei mediante criterio objetivo de corrección monetaria", ha añadido al tiempo que ha recordado que el propio marco legal contempla una "actualización periódica de valores".

El candidato presidencial brasileño Renan Santos (de la formación de extrema derecha Partido Misión) solicitó la anulación del aumento de la prestación alegando una finalidad electoralista.

Brasil se encuentra en plena campaña electoral para las elecciones presidenciales del 4 de octubre, con segunda vuelta prevista si fuera necesario para el 25 del mismo mes. Los favoritos son el actual presidente brasileño y líder del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), Luiz Inácio Lula da Silva, y el hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato ultraderechista del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro.

Según la última encuesta electoral del instituto de encuestas del diario 'Folha', Datafolha, Lula encabezaría los resultados con un 39% de los votos, pero perseguido de cerca por Bolsonaro, con un 36%.

Como líderes proyectados en la primera vuelta, la encuesta prevé un enfrentamiento entre ellos en la segunda ronda --que se lleva a cabo cuando ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos en la primera vuelta-- en donde Lula superaría por apenas dos puntos a Bolsonaro: un 46% de los votos recibiría el candidato del PT frente al 44% de su rival del PL.