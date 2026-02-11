Brasil.- El Supremo Militar de Brasil da inicio al proceso para expulsar a Bolsonaro del Ejército

Archivo - El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro - Gustavo Moreno/STF/dpa - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo Militar (STM, por sus siglas en portugués) de Brasil ha citado este martes al expresidente Jair Bolsonaro y a otros tres generales condenados por el intento de golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, iniciando así el proceso judicial por las llamadas alegaciones de indignidad presentadas a inicios de febrero por la Fiscalía Militar a causa de sus respectivos roles en la trama golpista.

"El expresidente Jair Bolsonaro y los generales del Ejército Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno y Braga Neto han sido citados por sus respectivos (jueces) instructores para que presenten sus defensas escritas en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de la citación", ha informado el STM en su web acerca de los militares retirados condenados por la Justicia civil a penas de prisión de 27, 19, 21 y 26 años, respectivamente.

La citación, según ha precisado el propio tribunal, "marca el inicio del proceso, ya que concluye las fases preliminares y da paso a la declaración formal de los acusados".

El anuncio ha llegado una semana después de que la Fiscalía Militar solicitara al STM la expulsión de las Fuerzas Armadas de Bolsonaro --capitán retirado y el único del grupo con antecedentes en la Justicia castrense--, así como de los tres generales mencionados y del almirante Almir Garnier, antiguo comandante de la Marina Brasileña que no ha sido citado, si bien la corte no ha especificado los motivos de la excepción.

La demanda presentada por el fiscal general militar, Clauro Bortolli, se conoce como Representación para Declaración de Indignidad para el Cuerpo de Oficiales, y es una acción en la que la Justicia Militar debe juzgar si un militar condenado a una pena de prisión superior a dos años, ya sea por un delito militar o común, es digno o no de permanecer en las Fuerzas Armadas.