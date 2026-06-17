Trump dice que Brasil se ha vuelto "peligroso" a nivel político tras la condena a Eduardo Bolsonaro

Archivo - El exdiputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Brasil "se ha vuelto un poco turbulento" y "un poco peligroso" a nivel político tras la condena a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por un delito de coacción a la justicia, en el marco del proceso contra su padre por el golpe de Estado.

"Ha sido desagradable. He oído que arrestaron a alguien que se postula para un cargo hoy", ha dicho durante la cumbre del G7 que se ha celebrado estos días en la localidad francesa de Évian, aludiendo aparentemente a la condena de Eduardo Bolsonaro --que no su arresto--, si bien no le ha nombrado de forma explícita.

El magnate republicano también parece haber confundido al exdiputado Eduardo, que vive en Texas, con su hermano, el senador Flávio Bolsonaro, ya que solo este último se postula a la Presidencia como candidato de cara a las elecciones de Brasil de 2026.

En todo caso, Trump ha afirmado que se enteró de la noticia "después" de marcharse del encuentro con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. "Acababa de despedirme de él y me enteré de que arrestaron a Bolsonaro Jr.", ha explicado, equivocándose nuevamente entre arresto y condena.

En este sentido, ha asegurado que a Eduardo Bolsonaro "le iba bien en las encuestas y le arrestaron porque hizo declaraciones desde Texas". "Tenían algo planeado para arrestarlo. Son bastante duros en política", ha expresado el inquilino de la Casa Blanca.

El Tribunal Supremo de Brasil concluyó en la víspera que el exdiputado brasileño coaccionó a jueces y orquestó, desde Estados Unidos, sanciones contra Brasil para entorpecer la causa por el golpe de Estado contra su padre, incluyendo los aranceles a las exportaciones anunciados el año pasado y la suspensión de visados para miembros del Supremo.

Bolsonaro --condenado a cuatro años de cárcel en régimen semiabierto, ocho años de inhabilitación y una multa-- perdió su escaño en la Cámara de Diputados en diciembre de 2025 por ausentarse de forma injustificada, puesto que lleva desde febrero de ese año en Estados Unidos, a donde viajó para interceder por su padre.